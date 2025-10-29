Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20251029/gosudarstvennaya-premiya-kryma-vyrosla-do-500-tysyach-rubley-1150514763.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная премия Республики Крым выросла в пять раз до 500 тысяч рублей. Соответствующее решение принято на заседании Государственного Совета РК.Государственная премия — поощрение крымчан за выдающиеся заслуги в научной, творческой деятельности, высшее достижение. "Уверен, увеличение объема средств, предоставляемых лауреатам, сделает премию еще более авторитетной", - заключил спикер Госсовета. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная премия Республики Крым выросла в пять раз до 500 тысяч рублей. Соответствующее решение принято на заседании Государственного Совета РК.
"Размер Государственной премии Республики Крым увеличен со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей по каждой из 12 номинаций", - рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Государственная премия — поощрение крымчан за выдающиеся заслуги в научной, творческой деятельности, высшее достижение.
"Уверен, увеличение объема средств, предоставляемых лауреатам, сделает премию еще более авторитетной", - заключил спикер Госсовета.
