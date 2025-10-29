https://crimea.ria.ru/20251029/gosudarstvennaya-premiya-kryma-vyrosla-do-500-tysyach-rubley-1150514763.html

Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей

Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная премия Республики Крым выросла в пять раз до 500 тысяч рублей. Соответствующее решение принято на заседании Государственного Совета РК.Государственная премия — поощрение крымчан за выдающиеся заслуги в научной, творческой деятельности, высшее достижение. "Уверен, увеличение объема средств, предоставляемых лауреатам, сделает премию еще более авторитетной", - заключил спикер Госсовета. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

