Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей
Государственная премия Республики Крым выросла в пять раз до 500 тысяч рублей. Соответствующее решение принято на заседании Государственного Совета РК.
2025-10-29T13:30
2025-10-29T13:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная премия Республики Крым выросла в пять раз до 500 тысяч рублей. Соответствующее решение принято на заседании Государственного Совета РК.Государственная премия — поощрение крымчан за выдающиеся заслуги в научной, творческой деятельности, высшее достижение. "Уверен, увеличение объема средств, предоставляемых лауреатам, сделает премию еще более авторитетной", - заключил спикер Госсовета. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей

Государственная премия Республики Крым выросла в пять раз до 500 тысяч рублей

13:30 29.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Государственная премия Республики Крым выросла в пять раз до 500 тысяч рублей. Соответствующее решение принято на заседании Государственного Совета РК.

"Размер Государственной премии Республики Крым увеличен со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей по каждой из 12 номинаций", - рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Государственная премия — поощрение крымчан за выдающиеся заслуги в научной, творческой деятельности, высшее достижение.
"Уверен, увеличение объема средств, предоставляемых лауреатам, сделает премию еще более авторитетной", - заключил спикер Госсовета.
