Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября с 2004 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. О современном подходе в лечении и профилактике этого заболевания в эфире радио Спутник в Крыму рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Республиканской клинической больницы Н.А. Семашко Яков Филатов.По словам специалиста, сейчас ежегодно улучшаются методы и способы профилактики, диагностики и борьбы с данной проблемой."Технологии у нас меняются буквально каждый год. Мы расширяем наши возможности. Начинали мы, допустим, с тромболизиса – когда растворяли тромб при ишемическом инсульте, вводили препарат внутривенно и его растворяли... А сейчас мы делаем тромбэкстракцию, тромбаспирацию – мы заходим специальным прибором, и тромб из сосуда просто механически убираем", - объяснил врач.И напомнил, что жизненно важно "золоте" время для обращения за медицинской помощью для пациента с признаками инсульта. "Раньше это было 4,5 часа…. Но наши возможности теперь расширились до 24 часов... В первые сутки мы можем сделать тромболизис, механически убрать тромб, что дает более качественный результат по восстановлению. Бывают пациенты, которые приезжают с тяжелейшей симптоматикой, мы делам ему тромбэкстракицю, и он на своих ногах уходит от нас через 10 дней без каких-то симптомов", - рассказал эксперт.Несмотря на грозные цифры статистики - ежегодно в России происходит от 400 до 450 тысяч новых случаев болезни, существует тенденция к уменьшению летальных случаев, подчеркнул Филатов."Летальных исходов стало намного меньше. На заре становления системы лечения инсультов летальность была очень высокой – порядка 30% в целом, если считать и геморрагические и ишемические инсульты. За годы, которые мы занимаемся этой проблемой более целенаправленно, более системно, летальность уменьшилась до 14-16%", подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым.
Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября с 2004 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. О современном подходе в лечении и профилактике этого заболевания в эфире радио Спутник в Крыму
рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Республиканской клинической больницы Н.А. Семашко Яков Филатов.
"Тенденция к частоте выявления инсультов только растет. Из года в год мы замечаем, что пациенты становятся моложе, их становится несколько больше. Наши возможности тоже растут, но к сожалению, эта проблема остается актуальной", - рассказал он.
По словам специалиста, сейчас ежегодно улучшаются методы и способы профилактики, диагностики и борьбы с данной проблемой.
"Технологии у нас меняются буквально каждый год. Мы расширяем наши возможности. Начинали мы, допустим, с тромболизиса – когда растворяли тромб при ишемическом инсульте, вводили препарат внутривенно и его растворяли... А сейчас мы делаем тромбэкстракцию, тромбаспирацию – мы заходим специальным прибором, и тромб из сосуда просто механически убираем", - объяснил врач.
И напомнил, что жизненно важно "золоте" время для обращения за медицинской помощью для пациента с признаками инсульта.
"Раньше это было 4,5 часа…. Но наши возможности теперь расширились до 24 часов... В первые сутки мы можем сделать тромболизис, механически убрать тромб, что дает более качественный результат по восстановлению. Бывают пациенты, которые приезжают с тяжелейшей симптоматикой, мы делам ему тромбэкстракицю, и он на своих ногах уходит от нас через 10 дней без каких-то симптомов", - рассказал эксперт.
Несмотря на грозные цифры статистики - ежегодно в России происходит от 400 до 450 тысяч новых случаев болезни, существует тенденция к уменьшению летальных случаев, подчеркнул Филатов.
"Летальных исходов стало намного меньше. На заре становления системы лечения инсультов летальность была очень высокой – порядка 30% в целом, если считать и геморрагические и ишемические инсульты. За годы, которые мы занимаемся этой проблемой более целенаправленно, более системно, летальность уменьшилась до 14-16%", подытожил он.
