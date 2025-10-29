Рейтинг@Mail.ru
Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251029/globalnaya-epidemiya-insultov-v-chem-spasenie-1150515775.html
Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение
Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение
Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября с 2004 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. О современном подходе в лечении и... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T20:46
2025-10-29T20:23
радио "спутник в крыму"
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
крым
новости крыма
ркб им. н. а. семашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111250/70/1112507020_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c09197bcc7fd25786c6ec65eda151cbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября с 2004 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. О современном подходе в лечении и профилактике этого заболевания в эфире радио Спутник в Крыму рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Республиканской клинической больницы Н.А. Семашко Яков Филатов.По словам специалиста, сейчас ежегодно улучшаются методы и способы профилактики, диагностики и борьбы с данной проблемой."Технологии у нас меняются буквально каждый год. Мы расширяем наши возможности. Начинали мы, допустим, с тромболизиса – когда растворяли тромб при ишемическом инсульте, вводили препарат внутривенно и его растворяли... А сейчас мы делаем тромбэкстракцию, тромбаспирацию – мы заходим специальным прибором, и тромб из сосуда просто механически убираем", - объяснил врач.И напомнил, что жизненно важно "золоте" время для обращения за медицинской помощью для пациента с признаками инсульта. "Раньше это было 4,5 часа…. Но наши возможности теперь расширились до 24 часов... В первые сутки мы можем сделать тромболизис, механически убрать тромб, что дает более качественный результат по восстановлению. Бывают пациенты, которые приезжают с тяжелейшей симптоматикой, мы делам ему тромбэкстракицю, и он на своих ногах уходит от нас через 10 дней без каких-то симптомов", - рассказал эксперт.Несмотря на грозные цифры статистики - ежегодно в России происходит от 400 до 450 тысяч новых случаев болезни, существует тенденция к уменьшению летальных случаев, подчеркнул Филатов."Летальных исходов стало намного меньше. На заре становления системы лечения инсультов летальность была очень высокой – порядка 30% в целом, если считать и геморрагические и ишемические инсульты. За годы, которые мы занимаемся этой проблемой более целенаправленно, более системно, летальность уменьшилась до 14-16%", подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20231214/skoraya-pomosch-v-krymu-s-kakimi-zabolevaniyami-gospitaliziruyut-chasche-vsego-1133515073.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111250/70/1112507020_106:0:965:644_1920x0_80_0_0_32fc7091cb96151168a91f02003d9764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым, новости крыма, ркб им. н. а. семашко
Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение

Как сейчас борются с глобальной эпидемией инсульта

20:46 29.10.2025
 
© Depositphotos / stockdevil_666Инсульт
Инсульт
© Depositphotos / stockdevil_666
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября с 2004 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. О современном подходе в лечении и профилактике этого заболевания в эфире радио Спутник в Крыму рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Республиканской клинической больницы Н.А. Семашко Яков Филатов.
"Тенденция к частоте выявления инсультов только растет. Из года в год мы замечаем, что пациенты становятся моложе, их становится несколько больше. Наши возможности тоже растут, но к сожалению, эта проблема остается актуальной", - рассказал он.
По словам специалиста, сейчас ежегодно улучшаются методы и способы профилактики, диагностики и борьбы с данной проблемой.
"Технологии у нас меняются буквально каждый год. Мы расширяем наши возможности. Начинали мы, допустим, с тромболизиса – когда растворяли тромб при ишемическом инсульте, вводили препарат внутривенно и его растворяли... А сейчас мы делаем тромбэкстракцию, тромбаспирацию – мы заходим специальным прибором, и тромб из сосуда просто механически убираем", - объяснил врач.
И напомнил, что жизненно важно "золоте" время для обращения за медицинской помощью для пациента с признаками инсульта.
"Раньше это было 4,5 часа…. Но наши возможности теперь расширились до 24 часов... В первые сутки мы можем сделать тромболизис, механически убрать тромб, что дает более качественный результат по восстановлению. Бывают пациенты, которые приезжают с тяжелейшей симптоматикой, мы делам ему тромбэкстракицю, и он на своих ногах уходит от нас через 10 дней без каких-то симптомов", - рассказал эксперт.
Несмотря на грозные цифры статистики - ежегодно в России происходит от 400 до 450 тысяч новых случаев болезни, существует тенденция к уменьшению летальных случаев, подчеркнул Филатов.
"Летальных исходов стало намного меньше. На заре становления системы лечения инсультов летальность была очень высокой – порядка 30% в целом, если считать и геморрагические и ишемические инсульты. За годы, которые мы занимаемся этой проблемой более целенаправленно, более системно, летальность уменьшилась до 14-16%", подытожил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря 2023, 06:55Радио "Спутник в Крыму"
Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоКрымНовости КрымаРКБ им. Н. А. Семашко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Рейд в Севастополе снова открыт
21:12Над Крымом отработала ПВО
20:46Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение
20:05Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму
19:55Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно
19:33ЧП и гибель кораблей отечественного флота: страницы трагической хроники
19:22ФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправками
19:08Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок
18:57Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия"
18:49Запад взял паузу после запуска Россией "Буревестника" - что дальше
18:16В Севастополе закрыли рейд в третий раз
18:09"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест
17:45На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
17:36Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материк
17:25На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла
17:15Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани
17:10Награждение лауреатов международной премии "Евразия" - видео
17:02Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон
16:44В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда
16:36127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"
Лента новостейМолния