ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье - РИА Новости Крым, 29.10.2025
ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье
ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье - РИА Новости Крым, 29.10.2025
ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье
В Ставропольском крае задержали украинского агента, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Центр общественных... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T10:36
2025-10-29T12:53
россия
новости
ставропольский край
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержали украинского агента, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.По полученным данным, житель Георгиевска по своей инициативе связался через Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. По их указанию он заснял на камеру инфраструктурный объект, чтобы позднее подорвать его.Местного жителя задержали в тот момент, когда он ехал на детальный осмотр места будущего преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.Злоумышленника арестовали. Ему также могут вменить статью о госизмене, добавили в ФСБ.
Новости
ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье

ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту в Ставропольском крае

10:36 29.10.2025 (обновлено: 12:53 29.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержали украинского агента, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
"На территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения", — говорится в заявлении.
По полученным данным, житель Георгиевска по своей инициативе связался через Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. По их указанию он заснял на камеру инфраструктурный объект, чтобы позднее подорвать его.

"Закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, планировал совершить теракт в Георгиевске на ж/д мосту", — рассказал сам задержанный на допросе.

Местного жителя задержали в тот момент, когда он ехал на детальный осмотр места будущего преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.
Злоумышленника арестовали. Ему также могут вменить статью о госизмене, добавили в ФСБ.
