ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержали украинского агента, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.По полученным данным, житель Георгиевска по своей инициативе связался через Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. По их указанию он заснял на камеру инфраструктурный объект, чтобы позднее подорвать его.Местного жителя задержали в тот момент, когда он ехал на детальный осмотр места будущего преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.Злоумышленника арестовали. Ему также могут вменить статью о госизмене, добавили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД 17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуреЖительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену

