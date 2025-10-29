Рейтинг@Mail.ru
2025-10-29T19:22
2025-10-29T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки картельного соглашения между рядом независимых автозаправочных станций в Крыму и возбудила антимонопольное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Как уточнили в пресс-службе, территориальные управления ФАС также выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.Ранее сообщалось, что крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - властиПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоВ Крыму снимают лимиты на продажу бензина
ФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправками

В Крыму обнаружен картель на рынке топлива - ФАС возбудила антимонопольное дело

19:22 29.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости . Алексей Филиппов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки картельного соглашения между рядом независимых автозаправочных станций в Крыму и возбудила антимонопольное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, территориальные управления ФАС также выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.
Ранее сообщалось, что крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
 
