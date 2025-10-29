https://crimea.ria.ru/20251029/fas-vyyavila-v-krymu-kartel-mezhdu-nezavisimymi-avtozapravkami-1150529880.html
ФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправками
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки картельного соглашения между рядом независимых автозаправочных станций в Крыму и возбудила антимонопольное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Как уточнили в пресс-службе, территориальные управления ФАС также выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.Ранее сообщалось, что крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - властиПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоВ Крыму снимают лимиты на продажу бензина
