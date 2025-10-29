Рейтинг@Mail.ru
Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон
Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон
Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон
В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу восьми человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщают в... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T17:02
2025-10-29T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу восьми человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщают в пресс-службе суда.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести.* внесен в список террористов и экстремистов
крымский мост, суд, новости, новости крыма, южный окружной военный суд, крым, безопасность республики крым и севастополя, теракт
Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон

Дело о теракте на Крымском мосту - суд начал прения сторон

17:02 29.10.2025
 
Южный окружной военный суд
Южный окружной военный суд
© Фото: Южный окружной военный суд
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу восьми человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщают в пресс-службе суда.
"Южный окружной военный суд приступил к прениям сторон в отношении восьми лиц, обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту", – говорится в публикации.

Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести.
* внесен в список террористов и экстремистов
