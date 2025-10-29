Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон

https://crimea.ria.ru/20251029/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-sud-pristupil-k-preniyam-storon-1150523877.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу восьми человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщают в пресс-службе суда.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на СтавропольеРуки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовкеВ Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД

