Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон
Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон
В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу восьми человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщают в... РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134821791_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7495a0c370f7c361ffece4b80029eb55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу восьми человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщают в пресс-службе суда.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на СтавропольеРуки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовкеВ Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134821791_61:0:1196:851_1920x0_80_0_0_8288a6b9b878dd6f2497797bdfacca58.jpg
