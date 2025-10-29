https://crimea.ria.ru/20251029/chto-gorit-v-simferopole-obstanovka-v-gorode-v-svyazi-s-pozharom-1150506881.html
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром
Пожар произошел в Симферополе после атаки беспилотника ВСУ, на месте работают экстренные службы. Все о ситуации к этому часу - в материале РИА Новости Крым.
2025-10-29
2025-10-29T10:19
2025-10-29T10:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в Симферополе после атаки беспилотника ВСУ, на месте работают экстренные службы. Все о ситуации к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Украинский дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами. Сейчас дым виден из разных районов города. В целом в городе обстановка спокойная. Общественный транспорт ходит без перебоев, все социальные, торговые и коммерческие объекты работают в обычном режиме. Атаки ВСУ на КрымВ среду утром силы ПВО отразили попытку налета беспилотников на полуостров. В период с 7 до 9 утра были сбиты пять украинских дронов. Кроме того, в течение ночи противовоздушная оборона сбила три БПЛА над Крымом, еще 97 - над другими российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром
Что горит в Симферополе после атаки беспилотника ВСУ