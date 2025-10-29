Рейтинг@Mail.ru
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром
Пожар произошел в Симферополе после атаки беспилотника ВСУ, на месте работают экстренные службы. Все о ситуации к этому часу - в материале РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в Симферополе после атаки беспилотника ВСУ, на месте работают экстренные службы. Все о ситуации к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Украинский дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами. Сейчас дым виден из разных районов города. В целом в городе обстановка спокойная. Общественный транспорт ходит без перебоев, все социальные, торговые и коммерческие объекты работают в обычном режиме. Атаки ВСУ на КрымВ среду утром силы ПВО отразили попытку налета беспилотников на полуостров. В период с 7 до 9 утра были сбиты пять украинских дронов. Кроме того, в течение ночи противовоздушная оборона сбила три БПЛА над Крымом, еще 97 - над другими российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
крым, новости крыма, симферополь, происшествия, пожар, сергей аксенов
Что горит в Симферополе: обстановка в городе в связи с пожаром

Что горит в Симферополе после атаки беспилотника ВСУ

10:19 29.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в Симферополе после атаки беспилотника ВСУ, на месте работают экстренные службы. Все о ситуации к этому часу - в материале РИА Новости Крым.
Украинский дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами. Сейчас дым виден из разных районов города.

"В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - призвал глава республики Сергей Аксенов.

В целом в городе обстановка спокойная. Общественный транспорт ходит без перебоев, все социальные, торговые и коммерческие объекты работают в обычном режиме.
Атаки ВСУ на Крым
В среду утром силы ПВО отразили попытку налета беспилотников на полуостров. В период с 7 до 9 утра были сбиты пять украинских дронов.
" 07.00 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - проинформировали в Минобороны.
Кроме того, в течение ночи противовоздушная оборона сбила три БПЛА над Крымом, еще 97 - над другими российскими регионами.
