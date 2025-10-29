https://crimea.ria.ru/20251029/chp-i-gibel-korabley-otechestvennogo-flota-stranitsy-tragicheskoy-khroniki-1150501967.html

ЧП и гибель кораблей отечественного флота: страницы трагической хроники

ЧП и гибель кораблей отечественного флота: страницы трагической хроники - РИА Новости Крым, 29.10.2025

ЧП и гибель кораблей отечественного флота: страницы трагической хроники

В годовщину гибели линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте РИА Новости Крым вместе с ученым секретарем Военно-научного общества ЧФ, капитаном 1 ранга

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В годовщину гибели линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте РИА Новости Крым вместе с ученым секретарем Военно-научного общества ЧФ, капитаном 1 ранга запаса Сергеем Горбачевым вспоминает, какие еще потери боевых единиц претерпел российский флот из-за ЧП в море по разным причинам в мирное время, а также в военное, но не в бою.Потери в бухте20 октября 1916 года в Севастопольской бухте погиб линкор "Императрица Мария".Еще более 80 моряков получили ранения и ожоги и позже умерли в госпиталях. Общее число жертв трагедии превысило 300 человек.Корабль погиб в полумиле от севастопольского берега в результате взрыва порохового погреба. На вопрос, что послужило его причиной, до сих пор нет однозначного ответа.Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"Примечательно, что все это произошло рядом с тем местом, где спустя ровно 39 лет погибнет линкор "Новороссийск", находясь в бухте Севастополя.Линкор "Новороссийск", на тот момент тоже флагман ЧФ, только вернулся из похода 28 октября 1955 года и сразу встал на "линкорной бочке" в районе морского госпиталя – там, где когда-то в последний раз можно было видеть "Императрицу Марию".История линкора "Новороссийск". Хроника гибелиВ половину второго ночи 29 октября под корпусом корабля, в его носовой части, раздался мощный взрыв. Он был такой силы, что образовавшаяся пробоина размером 27х8 метров насквозь "прошила" восемь палуб, в том числе три бронированные. Около 200 моряков, попавших в зону взрыва, погибли сразу.Всего в ту роковую ночь трагедия унесла более 600 жизней моряков, в том числе из экипажей аварийных судов, прибывших на помощь линкору и его экипажу.Гибель во время ученийВоенный эксперт напоминает еще одну печальную страницу из флотской историй: 30 августа 1974 года, на внешнем рейде Севастополя, в 23 милях от города, погиб большой противолодочный корабль (БПК) "Отважный".Дело было во время учений кораблей ЧФ, включающих зенитные ракетные стрельбы. В результате внештатного запуска маршевого двигателя ракеты на борту начался пожар. Более четырех часов корабли и суда Черноморского флота боролись за БПК, но спасти его не удалось.Все время с момента первых взрывов на корабле шла борьба за его живучесть и жизнь моряков. В результате ЧП погибли более 20 человек, в том числе курсанты.Катастрофа произошла на учениях, когда отрабатывались стрельбы по морским и воздушным целям. В свой последний морской выход "Муссон" отправился 16 апреля 1987 года в составе отряда кораблей.По воспоминаниям очевидцев, по "Муссону" с дистанции 21 километр один из катеров произвел пуск учебной ракеты-мишени (в отличие от обычной противокорабельной ракеты она имела инертную боевую часть и отключенную систему самонаведения).Так, как вспоминал произошедшее командир "Вихря" – второго малого ракетного корабля, участвовавшего в учениях, цель успешно поразили, выпустив по ней две зенитные управляемые ракеты, после чего последовали еще пять выстрелов из артиллерийской установки. И тогда "ракета резко изменила траекторию и пошла на Муссон – далее оранжевое облако".Вообще примеров тому, что трагедии в море нужно помнить, изучать и делать выводы, немало, отмечает Сергей Горбачев.Например, только в мирное время с начала прошлого века, а именно с 1906 года, погибли или потерпели серьезные аварии более 40 подводных лодок российского и советского флота, подчеркивает военный эксперт.В частности, атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров во время военно-морских учений Северного флота. На борту субмарины были моряки-севастопольцы. Все 118 членов экипажа погибли.

