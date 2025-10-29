https://crimea.ria.ru/20251029/127-y-otdelnoy-brigade-razvedki-prisvoeno-naimenovanie-gvardeyskaya-1150522391.html

127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"

127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская" - РИА Новости Крым, 29.10.2025

127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"

Крымской 127 бригаде разведки 18 общевойсковой армии присвоено почетное наименование "Гвардейская". Соответствующий указ подписал президент России Владимир... РИА Новости Крым, 29.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Крымской 127 бригаде разведки 18 общевойсковой армии присвоено почетное наименование "Гвардейская". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 127 отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 127 отдельная гвардейская бригада разведки", – говорится в документе.Указ вступил в силу.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВОДобровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВОВ Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ

