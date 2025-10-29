Рейтинг@Mail.ru
127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"
127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"
127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская" - РИА Новости Крым, 29.10.2025
127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"
Крымской 127 бригаде разведки 18 общевойсковой армии присвоено почетное наименование "Гвардейская". Соответствующий указ подписал президент России Владимир... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T16:36
2025-10-29T16:39
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Крымской 127 бригаде разведки 18 общевойсковой армии присвоено почетное наименование "Гвардейская". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 127 отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 127 отдельная гвардейская бригада разведки", – говорится в документе.Указ вступил в силу.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова.
127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"

127-й отдельной бригаде разведки присвоено почетное наименование "гвардейская"

16:36 29.10.2025 (обновлено: 16:39 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Крымской 127 бригаде разведки 18 общевойсковой армии присвоено почетное наименование "Гвардейская". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 127 отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 127 отдельная гвардейская бригада разведки", – говорится в документе.
Указ вступил в силу.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова.
