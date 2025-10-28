https://crimea.ria.ru/20251028/zvezda-politseyskogo-s-rublevki-roman-popov-umer-v-vozraste-40-let-1150490552.html
Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
Российский актер театра и кино, комик, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов умер на 41-м году жизни, сообщает РИА Новости.
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Российский актер театра и кино, комик, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов умер на 41-м году жизни, сообщает РИА Новости.Попов родился в 1985 году в Конотопе Сумской области Украины. Когда Роману не было еще двух лет, его семья переехала в Йошкар-Олу. Учился в Марийском государственном педагогическом институте, участвовал в студенческой команде КВН.В 2003 году семья Поповых переехала в Сочи. Там Роман и другой начинающий артист Оганес Григорян создали юмористический дуэт "20:14". Комики принимали участие в шоу "Камеди Батл", а в 2013 году стали резидентами "Камеди Клаб".Зрителям Роман Попов полюбился по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и нескольких полнометражных фильмах цикла. Также актер снялся в комедиях "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Ботан и Супербаба", "Убить босса" и других.Всего за девять лет Роман успел поработать в более чем 40 фильмах и сериалах. В их числе – снятый в Крыму детский сериал "Три друга, клад и матрос Кошка".Попов также провел в Крыму несколько мастер-классов для участников Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в Международном детском центре "Артек".Долгое время актер боролся с раком головного мозга. В 2019 году, по словам самого артиста, он смог победить диагноз, но случился рецидив с осложнениями.У Попова остались супруга и трое детей.
14:37 28.10.2025 (обновлено: 15:06 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Российский актер театра и кино, комик, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов умер на 41-м году жизни, сообщает РИА Новости.
"Артисту было 40 лет, перед смертью он тяжело болел", – сказано в сообщении.
Попов родился в 1985 году в Конотопе Сумской области Украины. Когда Роману не было еще двух лет, его семья переехала в Йошкар-Олу. Учился в Марийском государственном педагогическом институте, участвовал в студенческой команде КВН.
В 2003 году семья Поповых переехала в Сочи. Там Роман и другой начинающий артист Оганес Григорян создали юмористический дуэт "20:14". Комики принимали участие в шоу "Камеди Батл", а в 2013 году стали резидентами "Камеди Клаб".
Зрителям Роман Попов полюбился по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и нескольких полнометражных фильмах цикла. Также актер снялся в комедиях "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Ботан и Супербаба", "Убить босса" и других.
Всего за девять лет Роман успел поработать в более чем 40 фильмах и сериалах. В их числе – снятый в Крыму детский сериал "Три друга, клад и матрос Кошка"
Попов также провел в Крыму несколько мастер-классов для участников Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в Международном детском центре "Артек".
Долгое время актер боролся с раком головного мозга. В 2019 году, по словам самого артиста, он смог победить диагноз, но случился рецидив с осложнениями.
У Попова остались супруга и трое детей.