Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/zvezda-politseyskogo-s-rublevki-roman-popov-umer-v-vozraste-40-let-1150490552.html
Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
Российский актер театра и кино, комик, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов умер на 41-м году жизни, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T14:37
2025-10-28T15:06
новости
россия
кино
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150490618_0:90:2827:1680_1920x0_80_0_0_4976479294ee2a17cd19da3a1228d280.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Российский актер театра и кино, комик, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов умер на 41-м году жизни, сообщает РИА Новости.Попов родился в 1985 году в Конотопе Сумской области Украины. Когда Роману не было еще двух лет, его семья переехала в Йошкар-Олу. Учился в Марийском государственном педагогическом институте, участвовал в студенческой команде КВН.В 2003 году семья Поповых переехала в Сочи. Там Роман и другой начинающий артист Оганес Григорян создали юмористический дуэт "20:14". Комики принимали участие в шоу "Камеди Батл", а в 2013 году стали резидентами "Камеди Клаб".Зрителям Роман Попов полюбился по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и нескольких полнометражных фильмах цикла. Также актер снялся в комедиях "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Ботан и Супербаба", "Убить босса" и других.Всего за девять лет Роман успел поработать в более чем 40 фильмах и сериалах. В их числе – снятый в Крыму детский сериал "Три друга, клад и матрос Кошка".Попов также провел в Крыму несколько мастер-классов для участников Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в Международном детском центре "Артек".Долгое время актер боролся с раком головного мозга. В 2019 году, по словам самого артиста, он смог победить диагноз, но случился рецидив с осложнениями.У Попова остались супруга и трое детей.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150490618_0:47:2668:2048_1920x0_80_0_0_c6c556e3201a56a96d47309b93ef9ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, кино, утраты
Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет

Российский актер из "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер на 41-м году жизни

14:37 28.10.2025 (обновлено: 15:06 28.10.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Роман Попов
Актер Роман Попов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Российский актер театра и кино, комик, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов умер на 41-м году жизни, сообщает РИА Новости.
"Артисту было 40 лет, перед смертью он тяжело болел", – сказано в сообщении.
Попов родился в 1985 году в Конотопе Сумской области Украины. Когда Роману не было еще двух лет, его семья переехала в Йошкар-Олу. Учился в Марийском государственном педагогическом институте, участвовал в студенческой команде КВН.
В 2003 году семья Поповых переехала в Сочи. Там Роман и другой начинающий артист Оганес Григорян создали юмористический дуэт "20:14". Комики принимали участие в шоу "Камеди Батл", а в 2013 году стали резидентами "Камеди Клаб".
Зрителям Роман Попов полюбился по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и нескольких полнометражных фильмах цикла. Также актер снялся в комедиях "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Ботан и Супербаба", "Убить босса" и других.
Всего за девять лет Роман успел поработать в более чем 40 фильмах и сериалах. В их числе – снятый в Крыму детский сериал "Три друга, клад и матрос Кошка".
Попов также провел в Крыму несколько мастер-классов для участников Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в Международном детском центре "Артек".
Долгое время актер боролся с раком головного мозга. В 2019 году, по словам самого артиста, он смог победить диагноз, но случился рецидив с осложнениями.
У Попова остались супруга и трое детей.
НовостиРоссияКиноУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
14:52Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"
14:37Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
14:27"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
14:16В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
14:02Морской транспорт Севастополя возобновил работу
13:57Новости СВО: российские бойцы уничтожили еще 1400 украинских боевиков
13:38Европа готовится к новой большой войне - Лавров
13:33В Севастополе остановили катера и паромы
13:31В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай
13:14Госдума РФ приняла закон о призыве на военную службу
13:04Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации
12:56Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
12:47Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
12:20В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
12:09Зеленский выдвинул условие для перемирия
11:50Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
11:42За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
11:30Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
11:19Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
Лента новостейМолния