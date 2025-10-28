https://crimea.ria.ru/20251028/zaderzhannyy-za-podgotovku-terakta-krymchanin-rasskazal-o-svoey-verbovke--1150480192.html

Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке

Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке

28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 19-летний крымчанин, задержанный за подготовку теракта, рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины в начале сентября этого года и согласился совершить преступление в обмен на денежное вознаграждение. Видео с фрагментами допроса опубликовало агентство РИА Новости.Во вторник Управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о задержании 19-летнего жителя Симферополя, который планировал ликвидировать высокопоставленного сотрудника МВД по Крыму путем подрыва его автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Суд заключил злоумышленника под стражуСледующим шагом, по его словам, была "непосредственная реализация теракта"."Я стал планировать подрыв. Искал автомобиль определенного высокопоставленного лица, но не успел, поскольку меня арестовали сотрудники ФСБ", - добавил молодой человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

