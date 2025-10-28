Рейтинг@Mail.ru
Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/zaderzhannyy-za-podgotovku-terakta-krymchanin-rasskazal-o-svoey-verbovke--1150480192.html
Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке
Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке
19-летний крымчанин, задержанный за подготовку теракта, рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины в начале сентября этого года и согласился... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T10:54
2025-10-28T11:30
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
новости крыма
закон и право
теракт
украина
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150479809_3:0:1002:562_1920x0_80_0_0_a6d5b9d9c6afb357e4149bd832802bb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 19-летний крымчанин, задержанный за подготовку теракта, рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины в начале сентября этого года и согласился совершить преступление в обмен на денежное вознаграждение. Видео с фрагментами допроса опубликовало агентство РИА Новости.Во вторник Управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о задержании 19-летнего жителя Симферополя, который планировал ликвидировать высокопоставленного сотрудника МВД по Крыму путем подрыва его автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Суд заключил злоумышленника под стражуСледующим шагом, по его словам, была "непосредственная реализация теракта"."Я стал планировать подрыв. Искал автомобиль определенного высокопоставленного лица, но не успел, поскольку меня арестовали сотрудники ФСБ", - добавил молодой человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150479809_128:0:877:562_1920x0_80_0_0_46b47bfff96f81b4ee606d778d53aec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, новости крыма, закон и право, теракт, украина, видео, видео
Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке

Задержанный ФСБ крымчанин планировал убить офицера МВД за деньги - видео допроса

10:54 28.10.2025 (обновлено: 11:30 28.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 19-летний крымчанин, задержанный за подготовку теракта, рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины в начале сентября этого года и согласился совершить преступление в обмен на денежное вознаграждение. Видео с фрагментами допроса опубликовало агентство РИА Новости.
Во вторник Управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о задержании 19-летнего жителя Симферополя, который планировал ликвидировать высокопоставленного сотрудника МВД по Крыму путем подрыва его автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Суд заключил злоумышленника под стражу

"В начале сентября этого года на меня вышел человек, который предложил мне подработку. Представился Сергеем, сотрудником СБУ. После этого он предложил мне ликвидацию. Он убедил меня в том, что раз уж я работаю на украинскую спецслужбу, раз я сливаю информацию, то у меня руки уже довольно сильно замараны, и меня могут арестовать сотрудники ФСБ", - сказал арестованный.

Следующим шагом, по его словам, была "непосредственная реализация теракта".
"Я стал планировать подрыв. Искал автомобиль определенного высокопоставленного лица, но не успел, поскольку меня арестовали сотрудники ФСБ", - добавил молодой человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье
В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымНовости КрымаЗакон и правоТерактУкраинаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
12:47Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
12:20В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
12:09Зеленский выдвинул условие для перемирия
11:50Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
11:42За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
11:30Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
11:19Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
11:12ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
11:09ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
11:02Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
10:54Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке
10:49Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
10:01В Крыму назначили министра транспорта
09:53В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
09:41"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомств
09:27Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год
09:20Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
09:02Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
08:50В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
Лента новостейМолния