Рейтинг@Mail.ru
За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/za-gosnomera-bez-flaga-rossii-grozit-shtraf-v-500-rubley---uslovie-1150482113.html
За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие - РИА Новости Крым, 28.10.2025
За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T11:42
2025-10-28T11:39
автомобиль
штрафы
госавтоинспекция крыма
новости
водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076544_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_007bbbbf91c23c9dac2d8c0f43b9b728.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Как отметили в ведомстве, 1 января 2025 года вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которым на государственных регистрационных знаках обязательно должен быть размещен российский триколор.С этой даты госзнаки выдаются только с флагом РФ. За эксплуатацию транспортного средства с нестандартными госномерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей."Законодательство не обязывает менять такие госномера на новые, замена – это уже собственное желание владельцев транспортных средств. Привлекать к административной ответственности таких автовладельцев не будут", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076544_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9f178810bc31cfa368b7084cab7ddaa7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
автомобиль, штрафы, госавтоинспекция крыма, новости, водители
За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие

За езду с выданными в 2025 году номерами без флага России грозит штраф 500 рублей

11:42 28.10.2025
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Как отметили в ведомстве, 1 января 2025 года вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которым на государственных регистрационных знаках обязательно должен быть размещен российский триколор.
С этой даты госзнаки выдаются только с флагом РФ. За эксплуатацию транспортного средства с нестандартными госномерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
В ГАИ Крыма при этом уточнили, что новые требования распространяются только на транспортные средства, которые были поставлены на учет после 1 января 2025 года. Автовладельцам, поставившим свои машины на учет и получившим госномера без триколора до этой даты, штрафы не грозят.
"Законодательство не обязывает менять такие госномера на новые, замена – это уже собственное желание владельцев транспортных средств. Привлекать к административной ответственности таких автовладельцев не будут", - добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АвтомобильШтрафыГосавтоинспекция КрымаНовостиВодители
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
12:47Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
12:20В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
12:09Зеленский выдвинул условие для перемирия
11:50Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
11:42За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
11:30Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
11:19Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
11:12ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
11:09ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
11:02Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
10:54Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке
10:49Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
10:01В Крыму назначили министра транспорта
09:53В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
09:41"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомств
09:27Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год
09:20Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
09:02Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
08:50В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
Лента новостейМолния