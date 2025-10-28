https://crimea.ria.ru/20251028/za-gosnomera-bez-flaga-rossii-grozit-shtraf-v-500-rubley---uslovie-1150482113.html

За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие

За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие - РИА Новости Крым, 28.10.2025

За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие

28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Как отметили в ведомстве, 1 января 2025 года вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которым на государственных регистрационных знаках обязательно должен быть размещен российский триколор.С этой даты госзнаки выдаются только с флагом РФ. За эксплуатацию транспортного средства с нестандартными госномерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей."Законодательство не обязывает менять такие госномера на новые, замена – это уже собственное желание владельцев транспортных средств. Привлекать к административной ответственности таких автовладельцев не будут", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

