За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие - РИА Новости Крым, 28.10.2025
За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию... РИА Новости Крым, 28.10.2025
28.10.2025
2025-10-28T11:42
2025-10-28T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Как отметили в ведомстве, 1 января 2025 года вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которым на государственных регистрационных знаках обязательно должен быть размещен российский триколор.С этой даты госзнаки выдаются только с флагом РФ. За эксплуатацию транспортного средства с нестандартными госномерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей."Законодательство не обязывает менять такие госномера на новые, замена – это уже собственное желание владельцев транспортных средств. Привлекать к административной ответственности таких автовладельцев не будут", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым.
Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию РИА Новости Крым
подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Как отметили в ведомстве, 1 января 2025 года вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которым на государственных регистрационных знаках обязательно должен быть размещен российский триколор.
С этой даты госзнаки выдаются только с флагом РФ. За эксплуатацию транспортного средства с нестандартными госномерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
В ГАИ Крыма при этом уточнили, что новые требования распространяются только на транспортные средства, которые были поставлены на учет после 1 января 2025 года. Автовладельцам, поставившим свои машины на учет и получившим госномера без триколора до этой даты, штрафы не грозят.
"Законодательство не обязывает менять такие госномера на новые, замена – это уже собственное желание владельцев транспортных средств. Привлекать к административной ответственности таких автовладельцев не будут", - добавили в ведомстве.
