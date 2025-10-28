https://crimea.ria.ru/20251028/vtoroy-importozameschennyy-samolet-ms-21-podnyalsya-v-nebo-1150476288.html

Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо

Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо

Второй опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с комплектующими и системами российского производства впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T06:19

2025-10-28T06:19

2025-10-28T06:36

импортозамещение

самолет

ростех

минпромторг рф

новости

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150476388_7:0:1655:927_1920x0_80_0_0_0d17915883ad02f8138d198d31333204.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Второй опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с комплектующими и системами российского производства впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в Минпромторге России.После испытательного полета самолет совершил посадку на аэродроме Иркутского авиационного завода.Данный самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет 29 апреля.МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Дальность полета - до 5,1 тыс. км.Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, на МС-21 российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественная вспомогательная силовая установка, система кондиционирования воздуха и регулирования давления, пульты самолетных систем и так далее. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

импортозамещение, самолет, ростех, минпромторг рф, новости, авиация