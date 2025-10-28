Рейтинг@Mail.ru
Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо
Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо
Второй опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с комплектующими и системами российского производства впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T06:19
2025-10-28T06:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Второй опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с комплектующими и системами российского производства впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в Минпромторге России.После испытательного полета самолет совершил посадку на аэродроме Иркутского авиационного завода.Данный самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет 29 апреля.МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Дальность полета - до 5,1 тыс. км.Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, на МС-21 российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественная вспомогательная силовая установка, система кондиционирования воздуха и регулирования давления, пульты самолетных систем и так далее. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо

Образец самолета МС-21 с российскими комплектующими поднялся в небе в Иркутске

06:19 28.10.2025 (обновлено: 06:36 28.10.2025)
 
© Минпромторг РФОпытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими комплектующими
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими комплектующими
© Минпромторг РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Второй опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с комплектующими и системами российского производства впервые поднялся в небо. Об этом сообщили в Минпромторге России.
"Первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14", - говорится в сообщении министерства.
После испытательного полета самолет совершил посадку на аэродроме Иркутского авиационного завода.
Данный самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет 29 апреля.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Дальность полета - до 5,1 тыс. км.
Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, на МС-21 российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественная вспомогательная силовая установка, система кондиционирования воздуха и регулирования давления, пульты самолетных систем и так далее.
