ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке

2025-10-28T11:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. ВТБ запустил сервис видеозвонков на русском жестовом языке, который позволяет людям с нарушением слуха получать онлайн-консультации по банковским продуктам и услугам, сообщает пресс-служба финансовой организации.С помощью видеоконсультаций можно получить ответы на вопросы по условиям обслуживания дебетовых и кредитных карт, начислению кешбэка, переводу пенсий, оформлению накопительных счетов и вкладов, кредитованию, а также уточнить адреса и функции банкоматов, график работы и расположение офисов банка.Для записи необходимо зайти в блок "Клиентам с нарушением слуха" на сайте ВТБ в разделе "Людям с инвалидностью" и перейти на страницу регистрации. После заполнения короткой формы клиент получает письмо с подтверждением и ссылкой для подключения к видеозвонку. Запись на консультацию занимает менее минуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

