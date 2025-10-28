Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/vtb-zapustil-videokonsultatsii-na-russkom-zhestovom-yazyke-1150480370.html
ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке - РИА Новости Крым, 28.10.2025
ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
ВТБ запустил сервис видеозвонков на русском жестовом языке, который позволяет людям с нарушением слуха получать онлайн-консультации по банковским продуктам и... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T11:12
2025-10-28T11:12
втб
новости
банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146061167_0:290:2608:1757_1920x0_80_0_0_da198d57ebf81f87feb1cd317174746f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. ВТБ запустил сервис видеозвонков на русском жестовом языке, который позволяет людям с нарушением слуха получать онлайн-консультации по банковским продуктам и услугам, сообщает пресс-служба финансовой организации.С помощью видеоконсультаций можно получить ответы на вопросы по условиям обслуживания дебетовых и кредитных карт, начислению кешбэка, переводу пенсий, оформлению накопительных счетов и вкладов, кредитованию, а также уточнить адреса и функции банкоматов, график работы и расположение офисов банка.Для записи необходимо зайти в блок "Клиентам с нарушением слуха" на сайте ВТБ в разделе "Людям с инвалидностью" и перейти на страницу регистрации. После заполнения короткой формы клиент получает письмо с подтверждением и ссылкой для подключения к видеозвонку. Запись на консультацию занимает менее минуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146061167_0:46:2608:2002_1920x0_80_0_0_1b39f98b9bcd31da68627917deb1c2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости, банк

ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке

11:12 28.10.2025
 
© Пресс-служба РНКБПереход из РНКБ в ВТБ будет легким
Переход из РНКБ в ВТБ будет легким
© Пресс-служба РНКБ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. ВТБ запустил сервис видеозвонков на русском жестовом языке, который позволяет людям с нарушением слуха получать онлайн-консультации по банковским продуктам и услугам, сообщает пресс-служба финансовой организации.
В рамках пилотного проекта видеоконсультации проводятся в рабочее время с 9:00 до 17:00 по московскому времени, длительность одной консультации — до одного часа. С клиентами общаются сотрудники ВТБ, для которых русский жестовый язык — важная часть жизни: они с детства ежедневно разговаривают на нем с родными. Это делает процесс максимально понятным и комфортным для всех участников. Воспользоваться видеозвонком могут все люди с нарушением слуха, вне зависимости от того, являются ли они клиентами ВТБ.
С помощью видеоконсультаций можно получить ответы на вопросы по условиям обслуживания дебетовых и кредитных карт, начислению кешбэка, переводу пенсий, оформлению накопительных счетов и вкладов, кредитованию, а также уточнить адреса и функции банкоматов, график работы и расположение офисов банка.
Для записи необходимо зайти в блок "Клиентам с нарушением слуха" на сайте ВТБ в разделе "Людям с инвалидностью" и перейти на страницу регистрации. После заполнения короткой формы клиент получает письмо с подтверждением и ссылкой для подключения к видеозвонку. Запись на консультацию занимает менее минуты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБНовостиБанк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
12:47Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
12:20В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
12:09Зеленский выдвинул условие для перемирия
11:50Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
11:42За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
11:30Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
11:19Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
11:12ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
11:09ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
11:02Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
10:54Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке
10:49Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
10:01В Крыму назначили министра транспорта
09:53В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
09:41"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомств
09:27Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год
09:20Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
09:02Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
08:50В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
Лента новостейМолния