"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника" - РИА Новости Крым, 28.10.2025
"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника" - РИА Новости Крым, 28.10.2025
"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник". РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T14:27
2025-10-28T14:27
сергей лавров
крылатые ракеты "буревестник"
новости
россия
оружие
в мире
ядерное оружие
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник".Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 26 октября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.
сергей лавров, крылатые ракеты "буревестник", новости, россия, оружие, в мире, ядерное оружие
"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"

Лавров рассказал о мировой реакции на испытания "Буревестника"

14:27 28.10.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник".
"По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах (на испытания – ред.). Как-то все притихли", – сказал Лавров журналистам на международной конференции по евразийской безопасности.
Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 26 октября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.
Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.
