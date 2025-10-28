https://crimea.ria.ru/20251028/vse-kak-to-pritikhli-lavrov-o-reaktsii-na-ispytaniya-burevestnika-1150489890.html

"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"

"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника" - РИА Новости Крым, 28.10.2025

"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник". РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T14:27

2025-10-28T14:27

2025-10-28T14:27

сергей лавров

крылатые ракеты "буревестник"

новости

россия

оружие

в мире

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150448372_0:0:1916:1079_1920x0_80_0_0_efe3f04b88b567f57e11b08a044afdb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник".Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 26 октября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических ученийДо администрации США донесена информация об испытаниях "Буревестника"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, крылатые ракеты "буревестник", новости, россия, оружие, в мире, ядерное оружие