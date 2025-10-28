https://crimea.ria.ru/20251028/v-sovfede-otsenili-perspektivu-vstrechi-putina-i-trampa-v-krymu-1150491955.html

В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму

В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2025

В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму

Ялта была бы хорошим местом для проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, учитывая историческое значение... РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Ялта была бы хорошим местом для проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, учитывая историческое значение этого города. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Комментируя отказ Трампа от встречи с Путиным в Будапеште и перенос саммита на неопределенный срок, Джабаров выразил уверенность, что ключевую роль в принятии американским лидером этого решения сыграли лидеры европейских стран."Как только у нас что-то с американцами начинает складываться, какие-то переговоры, предварительные договоренности – тут же включаются страны Запада, а конкретно Великобритания Франция, Германия, которые не заинтересованы в нормализации отношений", – отметил политик.По его мнению, на Трампа осуществляется "мощное давление", однако его встреча с президентом РФ в будущем возможна."Будет желание – мы готовы встретиться. Мяч на стороне американцев, пусть они принимают решение", – добавил Джабаров.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. В ходе переговоров американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в Будапеште, Путин эту инициативу поддержал.23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом РФ в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп поставил условие для встречи с ПутинымТрамп снова поверил в желание России достичь мира на УкраинеПесков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США

