В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму
В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму
Ялта была бы хорошим местом для проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, учитывая историческое значение... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Ялта была бы хорошим местом для проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, учитывая историческое значение этого города. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Наш президент сам определит, где ему встречаться с Трампом, когда придет время, когда будет достигнута договоренность о встрече. Ну а идея (провести саммит в Ялте – ред.) неплохая. Ялта вообще знаменитое, замечательное место", – сказал сенатор.
Комментируя отказ Трампа от встречи с Путиным в Будапеште и перенос саммита на неопределенный срок, Джабаров выразил уверенность, что ключевую роль в принятии американским лидером этого решения сыграли лидеры европейских стран.
"Как только у нас что-то с американцами начинает складываться, какие-то переговоры, предварительные договоренности – тут же включаются страны Запада, а конкретно Великобритания Франция, Германия, которые не заинтересованы в нормализации отношений", – отметил политик.
По его мнению, на Трампа осуществляется "мощное давление", однако его встреча с президентом РФ в будущем возможна.
"Будет желание – мы готовы встретиться. Мяч на стороне американцев, пусть они принимают решение", – добавил Джабаров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. В ходе переговоров американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в Будапеште, Путин эту инициативу поддержал.
23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом РФ в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп поставил условие для встречи с Путиным
Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США
 
МненияВладимир ДжабаровЯлтаВладимир Путин (политик)Дональд ТрампРоссияСШАПереговоры Путина и Трампа
 
