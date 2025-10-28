https://crimea.ria.ru/20251028/v-simferopole-v-odnom-iz-torgovykh-tsentrov-zakryli-opasnyy-attraktsion-1150488281.html

В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион

В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Аттракцион "Картинг", расположенный в торгово-развлекательном центре "Меганом" в Симферополе, не прошел процедуру государственной регистрации из-за выявленных нарушений требований безопасной эксплуатации. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики – главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.По его словам, в ходе осмотра выяснилось, что ремни безопасности и элементы креплений порваны, ограничительные системы на отдельных участках трассы прилегают неплотно. Кроме того, высота ограничителей трассы не соответствует высоте бамперов картов.Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные батуты и аттракционы выявили в КерчиВ Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционахВ Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут

