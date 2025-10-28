Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
Аттракцион "Картинг", расположенный в торгово-развлекательном центре "Меганом" в Симферополе, не прошел процедуру государственной регистрации из-за выявленных... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Аттракцион "Картинг", расположенный в торгово-развлекательном центре "Меганом" в Симферополе, не прошел процедуру государственной регистрации из-за выявленных нарушений требований безопасной эксплуатации. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики – главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.По его словам, в ходе осмотра выяснилось, что ремни безопасности и элементы креплений порваны, ограничительные системы на отдельных участках трассы прилегают неплотно. Кроме того, высота ограничителей трассы не соответствует высоте бамперов картов.Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные батуты и аттракционы выявили в КерчиВ Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционахВ Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
симферополь, новости крыма, крым, аттракционы, безопасность
В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион

Опасный аттракцион закрыли в одном из торговых центров Симферополя

14:16 28.10.2025
 
Аттракцион "Картинг" в ТРЦ "Меганом" не прошёл проверку безопасности
Аттракцион Картинг в ТРЦ Меганом не прошёл проверку безопасности
© ТГ- канал начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым – главного государственного инженера-инспектора Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Аттракцион "Картинг", расположенный в торгово-развлекательном центре "Меганом" в Симферополе, не прошел процедуру государственной регистрации из-за выявленных нарушений требований безопасной эксплуатации. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики – главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.
По его словам, в ходе осмотра выяснилось, что ремни безопасности и элементы креплений порваны, ограничительные системы на отдельных участках трассы прилегают неплотно. Кроме того, высота ограничителей трассы не соответствует высоте бамперов картов.
"Принято соответствующее решение об отказе в государственной регистрации заявленного аттракциона", – подчеркнул Игнатенко.
Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.
Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно.
