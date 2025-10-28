Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-predotvraschen-terakt-v-otnoshenii-ofitsera-mvd-1150479282.html
В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
В Крыму задержан 19-летний житель Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T09:53
2025-10-28T10:05
крым
срочные новости крыма
теракт
симферополь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание в крыму агента сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержан 19-летний житель Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД по республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник арендовал квартиру напротив дома, где живет офицер, и организовал видеонаблюдение за потенциальной жертвой. Также фигурант через схрон получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства, из которых изготовил бомбу осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 граммов. Взрывчатку он намеревался заложить под личный автомобиль сотрудника МВД. После совершения теракта молодой человек планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы. Задержанный злоумышленник дал признательные показания, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии за попытку подорвать железнодорожный мост по заданию украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81a450c082716f9699b4ff9b765fd10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, теракт, симферополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание в крыму агента сбу
Материал дополняется
В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД

ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника МВД

09:53 28.10.2025 (обновлено: 10:05 28.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержан 19-летний житель Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД по республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник арендовал квартиру напротив дома, где живет офицер, и организовал видеонаблюдение за потенциальной жертвой.
Также фигурант через схрон получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства, из которых изготовил бомбу осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 граммов. Взрывчатку он намеревался заложить под личный автомобиль сотрудника МВД.
После совершения теракта молодой человек планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.
Задержанный злоумышленник дал признательные показания, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии за попытку подорвать железнодорожный мост по заданию украинских спецслужб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье
Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера
 
КрымСрочные новости КрымаТерактСимферопольФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Задержание в Крыму агента СБУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01В Крыму назначили министра транспорта
09:53В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
09:41"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомств
09:27Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год
09:20Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
09:02Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
08:50В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
08:31"Грокипедия" Маска учла предпосылки начала СВО - что пишут о Крыме
08:15"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026
07:53Магнитные бури накроют Землю на двое суток
07:31Ночные атаки ВСУ - над регионами России сбиты 17 беспилотников
07:15Обстановка на Крымском мосту утром во вторник
07:08Шойгу назвал главную задачу России
06:48113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю
06:19Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо
06:02День народного единства в Крыму: как пройдет праздник
00:01Дожди и прохлада: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
23:20В Турции произошло сильное землетрясение - что известно
23:01ЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
Лента новостейМолния