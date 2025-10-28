https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-predotvraschen-terakt-v-otnoshenii-ofitsera-mvd-1150479282.html

В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД

В Крыму задержан 19-летний житель Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержан 19-летний житель Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД по республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник арендовал квартиру напротив дома, где живет офицер, и организовал видеонаблюдение за потенциальной жертвой. Также фигурант через схрон получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства, из которых изготовил бомбу осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 граммов. Взрывчатку он намеревался заложить под личный автомобиль сотрудника МВД. После совершения теракта молодой человек планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы. Задержанный злоумышленник дал признательные показания, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии за попытку подорвать железнодорожный мост по заданию украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера

