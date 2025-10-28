https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-naznachili-ministra-transporta-1150479438.html

В Крыму назначили министра транспорта

В Крыму назначили министра транспорта - РИА Новости Крым, 28.10.2025

В Крыму назначили министра транспорта

Министерство транспорта Крыма возглавил Арсений Козловский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма возглавил Арсений Козловский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Козловский в 2003-2013 годах служил в органах безопасности РФ. В 2014-2017 годах работал директором Комбината по благоустройству и ресурсно-снабжающему хозяйству в подмосковном Одинцово.В 2018-2020 годах – гендиректор Омского завода металлоконструкций.В 2020-2022 годах работал заместителем главы городского округа Дзержинский Московской области, затем – замглавы городского округа Истра в Подмосковье. С июня 2024 года – заместитель министра, с декабря 2024 года - первый замминистра транспорта Республики Крым.В начале августа 2024 года в отставку с поста министра транспорта Крыма ушел Николай Лукашенко. После этого временно исполняющими обязанности были Дмитрий Могилевский и Людмила Олейник. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

