В Крыму назначили министра транспорта
В Крыму назначили министра транспорта - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму назначили министра транспорта
28.10.2025
2025-10-28T10:01
2025-10-28T10:01
2025-10-28T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма возглавил Арсений Козловский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Козловский в 2003-2013 годах служил в органах безопасности РФ. В 2014-2017 годах работал директором Комбината по благоустройству и ресурсно-снабжающему хозяйству в подмосковном Одинцово.В 2018-2020 годах – гендиректор Омского завода металлоконструкций.В 2020-2022 годах работал заместителем главы городского округа Дзержинский Московской области, затем – замглавы городского округа Истра в Подмосковье. С июня 2024 года – заместитель министра, с декабря 2024 года - первый замминистра транспорта Республики Крым.В начале августа 2024 года в отставку с поста министра транспорта Крыма ушел Николай Лукашенко. После этого временно исполняющими обязанности были Дмитрий Могилевский и Людмила Олейник.
В Крыму назначили министра транспорта
Министерство транспорта Республики Крым возглавил Арсений Козловский.
10:01 28.10.2025 (обновлено: 10:06 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма возглавил Арсений Козловский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"На должность министра транспорта Республики Крым назначен Арсений Дмитриевич Козловский. Соответствующий указ размещен на официальном портале Правительства Республики Крым. Желаю Арсению Дмитриевичу успехов и плодотворной работы!", – говорится в публикации.
Козловский в 2003-2013 годах служил в органах безопасности РФ.
В 2014-2017 годах работал директором Комбината по благоустройству и ресурсно-снабжающему хозяйству в подмосковном Одинцово.
В 2018-2020 годах – гендиректор Омского завода металлоконструкций.
В 2020-2022 годах работал заместителем главы городского округа Дзержинский Московской области, затем – замглавы городского округа Истра в Подмосковье.
С июня 2024 года – заместитель министра, с декабря 2024 года - первый замминистра транспорта Республики Крым.
В начале августа 2024 года в отставку с поста министра транспорта Крыма ушел Николай Лукашенко. После этого временно исполняющими обязанности были Дмитрий Могилевский
и Людмила Олейник.
