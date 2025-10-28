https://crimea.ria.ru/20251028/uslovie-peremiriya-ot-zelenskogo-i-otpravka-bars-krym-na-svo-glavnoe-1150498264.html

Условие перемирия от Зеленского и отправка "Барс-Крым" на СВО: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул условие для перемирия. В Крыму назначили нового министра транспорта. На полуострове предотвращен теракт в отношении офицера МВД. Бойцы добровольческого отряда "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации. В Крыму зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Какая пенсия будет у пенсионеров в 2026 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский выдвинул условие для перемирияУкраина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск, заявил Владимир Зеленский."Мы идем к дипломатии только с позиции, где мы стоим. Мы не будем делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части нашего государства", – сказал глава киевского режима.Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".Отправка бойцов "Барс-Крым" в зону спецоперацииБойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Глава республики подчеркнул, что для бойцов "Барс-Крым" защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.Новый министр транспорта в КрымуМинистерство транспорта Крыма возглавил Арсений Козловский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов."На должность министра транспорта Республики Крым назначен Арсений Дмитриевич Козловский. Соответствующий указ размещен на официальном портале Правительства Республики Крым. Желаю Арсению Дмитриевичу успехов и плодотворной работы!" – сказано в публикации.В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВДВ Крыму задержан 19-летний житель Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД по республике."Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера", – сказано в сообщении.Задержанный злоумышленник дал признательные показания, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Рекордно низкий уровень безработицы в КрымуВ Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета."Уровень безработицы в Крыму, согласно данным Крымстата, составляет 1,8%, что на 0,3% ниже среднероссийского показателя", – проинформировал глава парламента РК.По его словам, 2025 год можно считать для республики успешным: растут объемы производства по ряду направлений, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, успешно реализуется программа инициативного бюджетирования.Прогноз размера пенсии у неработающих пенсионеров в 2026 годуСредний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка сообщает РИА Новости."С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25 800 рублей", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

