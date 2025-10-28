Рейтинг@Mail.ru
Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска" - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"
Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска" - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"
"70 лет гибели линкора "Новороссийск": уроки трагедии и подвига" – круглый стол с таким названием прошел в Севастополе в канун горестной для города даты, после... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. "70 лет гибели линкора "Новороссийск": уроки трагедии и подвига" – круглый стол с таким названием прошел в Севастополе в канун горестной для города даты, после чего участники дискуссии почтили память погибших моряков, возложив цветы у мемориала на месте захоронения "новороссийцев". Корреспондент РИА Новости Крым стал участником памятных мероприятий вместе с ветеранами флота.Вот уже 70 лет, как в городе и на флоте чтут память погибших моряков линкора "Новороссийск", который на момент трагедии, произошедшей в ночь на 29 октября, являлся флагманом Черноморского флота.Тогда в результате взрыва в носовой части, природа которого не установлена точно до сих пор, в Севастопольской бухте вместе с затонувшим кораблем погибли более 600 моряков. В том числе те военнослужащие, которые накануне вечером только прибыли на борт, а также несколько участников спасательной операции с других кораблей и судов.История линкора "Новороссийск". Хроника гибелиСегодня в Севастополе проживает только один "новороссиец" – Юрий Валентинович Абрамов. Бывшему командиру 4-й башни, капитану 1 ранга в отставке недавно исполнилось 95 лет, остальных выживших в те роковые сутки уже нет в живых.Но память о подвиге черноморцев, как и о самой трагедии, жива, и ее нужно не только хранить, но и передавать новым поколениям, морякам XXI века, уверен ученый секретарь Военно-научного общества ЧФ, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Это очень важно потому, что трагедии случаются и в мирное, и военное время, поэтому "к морю и всему, что связано с военно-морской деятельностью, следует обращаться на "Вы", независимо от того, стреляют или нет", подчеркнул он.И добавил, что независимо от обстоятельств, если мы говорим о правде, справедливости, то должны делать все для того, чтобы и фамилии были известны, и обстоятельства. Чтобы уроки трагедии, подвига, памяти служили вечным напоминанием, как нужно поступать и как не нужно поступать, подчеркнул он.Горбачев отметил, что сегодня обсуждение деталей таких ЧП приобретает особое значение, учитывая, что трагедия с "Новороссийском" долгое время была под грифом секретно, и "память на завтра откладывать уже нельзя".По мнению капитана 1 ранга в отставке Николая Краснолицкого, директора Севастопольской Морской библиотеки им. Лазарева, в которой сегодня моряки-ветераны собрались на дискуссию за круглым столом, вся информация о гибели линкора "Новороссийск" должна передаваться из поколения в поколения особенно теперь, потому что мы сегодня снова живем в переломном историческом моменте.Он напомнил, что 613 моряков из числа погибших на "Новороссийске" были посмертно удостоены Ордена Мужества в 1999 году. И подчеркнул, что в Севастопольской Морской библиотеке есть немалый объем литературы, посвященной гибели линкора, и сотрудники учреждения всегда готовы работать с читателями, которые интересуются историей.Круглый стол "70 лет гибели линкора "Новороссийск": уроки трагедии и подвига" в этот день организовало Военно-научное общество ЧФ совместно с Севастопольским морским собранием при поддержке командования Черноморским флотом, Института стран СНГ, Морской библиотеки и Союза журналистов Севастополя.После дискуссии участники мероприятия почтили память погибших на "Новороссийске", посетив кладбище Коммунаров, где возложили венки и живые цветы к подножию мемориала "новороссийцам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"

В Севастополе в канун 70-летия гибели линкора "Новороссийск" прошли памятные мероприятия

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. "70 лет гибели линкора "Новороссийск": уроки трагедии и подвига" – круглый стол с таким названием прошел в Севастополе в канун горестной для города даты, после чего участники дискуссии почтили память погибших моряков, возложив цветы у мемориала на месте захоронения "новороссийцев". Корреспондент РИА Новости Крым стал участником памятных мероприятий вместе с ветеранами флота.
Вот уже 70 лет, как в городе и на флоте чтут память погибших моряков линкора "Новороссийск", который на момент трагедии, произошедшей в ночь на 29 октября, являлся флагманом Черноморского флота.
Тогда в результате взрыва в носовой части, природа которого не установлена точно до сих пор, в Севастопольской бухте вместе с затонувшим кораблем погибли более 600 моряков. В том числе те военнослужащие, которые накануне вечером только прибыли на борт, а также несколько участников спасательной операции с других кораблей и судов.
История линкора "Новороссийск". Хроника гибели
Сегодня в Севастополе проживает только один "новороссиец" – Юрий Валентинович Абрамов. Бывшему командиру 4-й башни, капитану 1 ранга в отставке недавно исполнилось 95 лет, остальных выживших в те роковые сутки уже нет в живых.
Но память о подвиге черноморцев, как и о самой трагедии, жива, и ее нужно не только хранить, но и передавать новым поколениям, морякам XXI века, уверен ученый секретарь Военно-научного общества ЧФ, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Это очень важно потому, что трагедии случаются и в мирное, и военное время, поэтому "к морю и всему, что связано с военно-морской деятельностью, следует обращаться на "Вы", независимо от того, стреляют или нет", подчеркнул он.
"Урок этих трагедий и, в том числе "Новороссийска", заключается в том, чтобы понимать, что флотская служба требует и внимания, и высочайшего профессионализма. Особенно с точки зрения аварийных ситуаций, борьбы за живучесть", – сказал Горбачев в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым.
И добавил, что независимо от обстоятельств, если мы говорим о правде, справедливости, то должны делать все для того, чтобы и фамилии были известны, и обстоятельства. Чтобы уроки трагедии, подвига, памяти служили вечным напоминанием, как нужно поступать и как не нужно поступать, подчеркнул он.
Горбачев отметил, что сегодня обсуждение деталей таких ЧП приобретает особое значение, учитывая, что трагедия с "Новороссийском" долгое время была под грифом секретно, и "память на завтра откладывать уже нельзя".
По мнению капитана 1 ранга в отставке Николая Краснолицкого, директора Севастопольской Морской библиотеки им. Лазарева, в которой сегодня моряки-ветераны собрались на дискуссию за круглым столом, вся информация о гибели линкора "Новороссийск" должна передаваться из поколения в поколения особенно теперь, потому что мы сегодня снова живем в переломном историческом моменте.
"Мы живем в то время, когда идет, прямо скажем, война. Война со всем западом, война с бандеровщиной... И это тоже отголоски того времени, потому что о том, как погиб линкор "Новороссийск", до сих пор идут большие споры. И забывать такие трагические события – большой грех", – сказал Краснолицкий, выступая перед участниками мероприятия.
Он напомнил, что 613 моряков из числа погибших на "Новороссийске" были посмертно удостоены Ордена Мужества в 1999 году. И подчеркнул, что в Севастопольской Морской библиотеке есть немалый объем литературы, посвященной гибели линкора, и сотрудники учреждения всегда готовы работать с читателями, которые интересуются историей.
Круглый стол "70 лет гибели линкора "Новороссийск": уроки трагедии и подвига" в этот день организовало Военно-научное общество ЧФ совместно с Севастопольским морским собранием при поддержке командования Черноморским флотом, Института стран СНГ, Морской библиотеки и Союза журналистов Севастополя.
После дискуссии участники мероприятия почтили память погибших на "Новороссийске", посетив кладбище Коммунаров, где возложили венки и живые цветы к подножию мемориала "новороссийцам".
СевастопольНовости СевастополяНовости КрымаЛинкор "Новороссийск"ОбществоПамять
 
