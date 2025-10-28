Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымОбрушение скалы на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эколого-просветительский маршрут "Тропа Голицына" под Новым Светом в Крыму все еще закрыт для посещения из-за аварийных работ. Об этом напомнила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
Скала на тропе Голицына обвалилась 11 октября. С того дня проход по маршруту ограничен. 20 октября специалисты приступили к разбору завала камней в гроте.
"Напоминаю всем, что эколого-просветительский маршрут "Тропа Голицына" закрыт для посещения. Посетители все время пытаются пройти на разрушенную часть маршрута "Тропа Голицына". Это опасно для жизни", – напомнила министр.
В настоящее время оборудован временный подход, необходимый для проведения ремонтных работ. Он предназначен только для специалистов, подчеркнула Шевцова.
"Пожалуйста, воздержитесь от посещения объекта. Это может быть опасно для вашей жизни. Как только все конструкции будут восстановлены, я сообщу об этом на своей странице", – призвала профильный министр.
