Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына
Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына
Эколого-просветительский маршрут "Тропа Голицына" под Новым Светом в Крыму все еще закрыт для посещения из-за аварийных работ. Об этом напомнила министр... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T19:47
2025-10-28T19:47
туризм в крыму
горы крыма
новый свет
тропа голицина
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эколого-просветительский маршрут "Тропа Голицына" под Новым Светом в Крыму все еще закрыт для посещения из-за аварийных работ. Об этом напомнила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Скала на тропе Голицына обвалилась 11 октября. С того дня проход по маршруту ограничен. 20 октября специалисты приступили к разбору завала камней в гроте.В настоящее время оборудован временный подход, необходимый для проведения ремонтных работ. Он предназначен только для специалистов, подчеркнула Шевцова."Пожалуйста, воздержитесь от посещения объекта. Это может быть опасно для вашей жизни. Как только все конструкции будут восстановлены, я сообщу об этом на своей странице", – призвала профильный министр.
https://crimea.ria.ru/20251021/kak-v-krymu-raschischayut-tropu-golitsyna-ot-kamney-posle-obvala--video-1150339442.html
новый свет
тропа голицина
Новости
туризм в крыму, горы крыма, новый свет, тропа голицина, безопасность
Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына

Туристов в Крыму призвали воздержаться от прохождения разрушенного участка тропы Голицына

19:47 28.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эколого-просветительский маршрут "Тропа Голицына" под Новым Светом в Крыму все еще закрыт для посещения из-за аварийных работ. Об этом напомнила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
Скала на тропе Голицына обвалилась 11 октября. С того дня проход по маршруту ограничен. 20 октября специалисты приступили к разбору завала камней в гроте.

"Напоминаю всем, что эколого-просветительский маршрут "Тропа Голицына" закрыт для посещения. Посетители все время пытаются пройти на разрушенную часть маршрута "Тропа Голицына". Это опасно для жизни", – напомнила министр.

В настоящее время оборудован временный подход, необходимый для проведения ремонтных работ. Он предназначен только для специалистов, подчеркнула Шевцова.
"Пожалуйста, воздержитесь от посещения объекта. Это может быть опасно для вашей жизни. Как только все конструкции будут восстановлены, я сообщу об этом на своей странице", – призвала профильный министр.
В Крыму на тропе Голицына убирают нависшие камни после обвала – видео
21 октября, 23:27
Как в Крыму расчищают тропу Голицына от камней после обвала – видео
 
Туризм в КрымуГоры КрымаНовый СветТропа ГолицинаБезопасность
 
