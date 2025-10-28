https://crimea.ria.ru/20251028/transport-sevastopolya-perevez-50-millionov-passazhirov-s-nachala-goda-1150497233.html
Транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года общественным городским транспортом воспользовалось почти 50 миллионов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на статистику из департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Отмечается, что ежедневно на линии выходят 156 троллейбусов, 144 автобуса, 6 катеров и паром, обеспечивая транспортное сообщение для жителей и гостей города на его южной и северной стороне, по обе стороны Севастопольской бухты.Отметим, что 6 ноября предприятие "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова" отметит 75 лет со дня запуска первого в городе троллейбуса.К праздникам и значимым датам компания, как правило, готовит тематические акции и украшает транспорт, создавая особое настроение на маршрутах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было
