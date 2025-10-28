Рейтинг@Mail.ru
Транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года
Транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года
В Севастополе с начала года общественным городским транспортом воспользовалось почти 50 миллионов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба правительства со... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года общественным городским транспортом воспользовалось почти 50 миллионов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на статистику из департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Отмечается, что ежедневно на линии выходят 156 троллейбусов, 144 автобуса, 6 катеров и паром, обеспечивая транспортное сообщение для жителей и гостей города на его южной и северной стороне, по обе стороны Севастопольской бухты.Отметим, что 6 ноября предприятие "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова" отметит 75 лет со дня запуска первого в городе троллейбуса.К праздникам и значимым датам компания, как правило, готовит тематические акции и украшает транспорт, создавая особое настроение на маршрутах.
севастополь
Новости
Транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года

Общественный транспорт Севастополя перевез 50 миллионов пассажиров с начала года

20:11 28.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года общественным городским транспортом воспользовалось почти 50 миллионов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на статистику из департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Предприятие "Севэлектроавтотранс" перевезло 48 900 000 пассажиров за 2025 год", –сказано в сообщении.
Отмечается, что ежедневно на линии выходят 156 троллейбусов, 144 автобуса, 6 катеров и паром, обеспечивая транспортное сообщение для жителей и гостей города на его южной и северной стороне, по обе стороны Севастопольской бухты.
Отметим, что 6 ноября предприятие "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова" отметит 75 лет со дня запуска первого в городе троллейбуса.
К праздникам и значимым датам компания, как правило, готовит тематические акции и украшает транспорт, создавая особое настроение на маршрутах.
