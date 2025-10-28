https://crimea.ria.ru/20251028/snizhenie-klyuchevoy-stavki---nabiullina-ozvuchila-prognoz-na-god-1150478886.html
Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год
Банк России прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Банк России прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Принимаемые Центробанком решения по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики, отметила она.И подчеркнула, что сейчас российская экономика стремится выйти из состояния перегрева."Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса", - сказала она.
Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год
Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год
09:27 28.10.2025 (обновлено: 09:28 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Банк России прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", - цитирует ее РИА Новости.
Принимаемые Центробанком решения по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики, отметила она.
"Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и не допустить переохлаждения экономики", - сказала Набиуллина.
И подчеркнула, что сейчас российская экономика стремится выйти из состояния перегрева.
"Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса", - сказала она.
