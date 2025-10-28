https://crimea.ria.ru/20251028/snizhenie-klyuchevoy-stavki---nabiullina-ozvuchila-prognoz-na-god-1150478886.html

Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год

Банк России прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Банк России прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Принимаемые Центробанком решения по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики, отметила она.И подчеркнула, что сейчас российская экономика стремится выйти из состояния перегрева."Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса", - сказала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегреваВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииПовышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз

