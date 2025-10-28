Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал главную задачу России - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Шойгу назвал главную задачу России
Шойгу назвал главную задачу России - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Шойгу назвал главную задачу России
Запад намерен "поделить Россию" на десятки частей, чтобы эксплуатировать в своих интересах, поэтому ключевой задачей на сегодняшний день является укрепление... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T07:08
2025-10-28T07:08
сергей шойгу
россия
новости
общество
история
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Запад намерен "поделить Россию" на десятки частей, чтобы эксплуатировать в своих интересах, поэтому ключевой задачей на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны. Об секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу написал в статье для "Аргументов и Фактов".По словам Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне. Цель Запада, по мнению Шойгу, - "десуверенизация России". "Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", - пишет он.Поэтому ключевой задачей России на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны, считает Шойгу.Секретарь Совбеза РФ отметил, что в России представители около 200 национальностей проживают в мире и согласии, причем народы на протяжении столетий вносят значимый многогранный вклад в укрепление российской государственности и развитие страны.Достижения различных народов, населяющих РФ, в самых разных сферах он назвал неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния России.Статья посвящена Международному фестивалю "Народы России и СНГ", который впервые пройдёт под эгидой Совета безопасности Российской Федерации с 31 октября по 5 ноября в Москве и закончится ежегодной, XIII, встречей секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.
сергей шойгу, россия, новости, общество, история
Шойгу назвал главную задачу России

Шойгу назвал укрепление межнационального мира внутри страны главной задачей России

07:08 28.10.2025
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкДень народного единства в Крыму
День народного единства в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Запад намерен "поделить Россию" на десятки частей, чтобы эксплуатировать в своих интересах, поэтому ключевой задачей на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны. Об секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу написал в статье для "Аргументов и Фактов".
По словам Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне.
"Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ. Наши недруги ошибочно решили, что многонацио­нальность России — это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас", - написал он.
Цель Запада, по мнению Шойгу, - "десуверенизация России".
"Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", - пишет он.
Поэтому ключевой задачей России на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны, считает Шойгу.
"Государство уделяет пристальное внимание сохранению самобытности каждого народа России. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остается укрепление межнационального мира, нашей уникальной культуры и традиционных ценностей", - говорится в статье.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что в России представители около 200 национальностей проживают в мире и согласии, причем народы на протяжении столетий вносят значимый многогранный вклад в укрепление российской государственности и развитие страны.
Достижения различных народов, населяющих РФ, в самых разных сферах он назвал неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния России.
Статья посвящена Международному фестивалю "Народы России и СНГ", который впервые пройдёт под эгидой Совета безопасности Российской Федерации с 31 октября по 5 ноября в Москве и закончится ежегодной, XIII, встречей секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.
