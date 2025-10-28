https://crimea.ria.ru/20251028/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-rossii-1150476915.html

Шойгу назвал главную задачу России

Шойгу назвал главную задачу России - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Шойгу назвал главную задачу России

Запад намерен "поделить Россию" на десятки частей, чтобы эксплуатировать в своих интересах, поэтому ключевой задачей на сегодняшний день является укрепление... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T07:08

2025-10-28T07:08

2025-10-28T07:08

сергей шойгу

россия

новости

общество

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/68/1117726883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55b357f50d5c8bcba02fe061bcf8a4a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Запад намерен "поделить Россию" на десятки частей, чтобы эксплуатировать в своих интересах, поэтому ключевой задачей на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны. Об секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу написал в статье для "Аргументов и Фактов".По словам Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне. Цель Запада, по мнению Шойгу, - "десуверенизация России". "Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", - пишет он.Поэтому ключевой задачей России на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны, считает Шойгу.Секретарь Совбеза РФ отметил, что в России представители около 200 национальностей проживают в мире и согласии, причем народы на протяжении столетий вносят значимый многогранный вклад в укрепление российской государственности и развитие страны.Достижения различных народов, населяющих РФ, в самых разных сферах он назвал неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния России.Статья посвящена Международному фестивалю "Народы России и СНГ", который впервые пройдёт под эгидой Совета безопасности Российской Федерации с 31 октября по 5 ноября в Москве и закончится ежегодной, XIII, встречей секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, россия, новости, общество, история