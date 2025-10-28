Рейтинг@Mail.ru
Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/sem-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-obestocheny-1150481336.html
Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T11:30
2025-10-28T11:30
крым
новости крыма
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
джанкойский район
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_0:64:1881:1122_1920x0_80_0_0_166ec262d787840c7298f694ed155d04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Также во вторник утром без света остались населенные пункты Красногвардейское, Петровка, Новоэстония в Красногвардейском районе. Энергетики также работают над устранением аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе массовое отключение воды из-за аварийАварии на сетях частично обесточили три района КрымаВ Керчи на день без газа останутся жители трех районов
крым
джанкойский район
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_80:0:1751:1253_1920x0_80_0_0_f2465fed9cbc6e71a2a0762bd3042dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", джанкойский район, красногвардейский район
Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены

В Джанкойском районе Крыма без электричества остались семь сел - Крымэнерго

11:30 28.10.2025
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Джанкойском районе. Частично обесточены населенные пункты: Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное, Прозрачное", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Также во вторник утром без света остались населенные пункты Красногвардейское, Петровка, Новоэстония в Красногвардейском районе. Энергетики также работают над устранением аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий
Аварии на сетях частично обесточили три района Крыма
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
 
КрымНовости КрымаЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Джанкойский районКрасногвардейский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
12:47Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
12:20В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
12:09Зеленский выдвинул условие для перемирия
11:50Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
11:42За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
11:30Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
11:19Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
11:12ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
11:09ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
11:02Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
10:54Руки уже сильно замараны: задержанный в Крыму рассказал о своей вербовке
10:49Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
10:01В Крыму назначили министра транспорта
09:53В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД
09:41"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомств
09:27Снижение ключевой ставки - Набиуллина озвучила прогноз на год
09:20Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
09:02Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
08:50В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
Лента новостейМолния