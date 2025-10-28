https://crimea.ria.ru/20251028/sem-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-obestocheny-1150481336.html
Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Также во вторник утром без света остались населенные пункты Красногвардейское, Петровка, Новоэстония в Красногвардейском районе. Энергетики также работают над устранением аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе массовое отключение воды из-за аварийАварии на сетях частично обесточили три района КрымаВ Керчи на день без газа останутся жители трех районов
