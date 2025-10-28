Россия и Китай ждут увеличения добычи крымского рапана

https://crimea.ria.ru/20251028/rossiya-i-kitay-zhdut-uvelicheniya-dobychi-krymskogo-rapana-1150489678.html

Материковая Россия и Китай заинтересованы в поставках из Крыма рапана, которого добывают как в Азовском, так и в Черном морях. Об этом в ходе пресс-конференции, РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Материковая Россия и Китай заинтересованы в поставках из Крыма рапана, которого добывают как в Азовском, так и в Черном морях. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам и успехам рыболовства, в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказали министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк и глава рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего предприятия Анатолий Скрипниченко.И отметил, что выставка-форум рыбной промышленности России, которая прошла в 20-х числах октября в Санкт-Петербурге, показала большой спрос со стороны Китая и России на этот продукт."В прошлом году на окончание путины по ракушке больше 1000 тонн добычи было рапана. На ноябрь месяц по складам, по готовой продукции, у нас не было ни килограмма", – рассказал о спросе спикер.Министр сельского хозяйства Крыма считает, что в связи с таким большим потребительским спросом и в условиях неограниченного лимита добычи вылавливать рапана у берегов Крыма необходимо в больших объемах. Причем продавать можно не только мясо моллюска, но и ракушку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского мостаЧто поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнениеВ Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы

