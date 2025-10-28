Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай ждут увеличения добычи крымского рапана - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Россия и Китай ждут увеличения добычи крымского рапана
Россия и Китай ждут увеличения добычи крымского рапана - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Россия и Китай ждут увеличения добычи крымского рапана
Материковая Россия и Китай заинтересованы в поставках из Крыма рапана, которого добывают как в Азовском, так и в Черном морях. Об этом в ходе пресс-конференции, РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Материковая Россия и Китай заинтересованы в поставках из Крыма рапана, которого добывают как в Азовском, так и в Черном морях. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам и успехам рыболовства, в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказали министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк и глава рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего предприятия Анатолий Скрипниченко.И отметил, что выставка-форум рыбной промышленности России, которая прошла в 20-х числах октября в Санкт-Петербурге, показала большой спрос со стороны Китая и России на этот продукт."В прошлом году на окончание путины по ракушке больше 1000 тонн добычи было рапана. На ноябрь месяц по складам, по готовой продукции, у нас не было ни килограмма", – рассказал о спросе спикер.Министр сельского хозяйства Крыма считает, что в связи с таким большим потребительским спросом и в условиях неограниченного лимита добычи вылавливать рапана у берегов Крыма необходимо в больших объемах. Причем продавать можно не только мясо моллюска, но и ракушку.
крым
россия
китай
рыболовство, мнения, крым, новости крыма, россия, новости, китай, сотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Материковая Россия и Китай заинтересованы в поставках из Крыма рапана, которого добывают как в Азовском, так и в Черном морях. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам и успехам рыболовства, в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказали министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк и глава рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего предприятия Анатолий Скрипниченко.
"В 80-е годы ракушка рапана с балластными водами попала в Черное море, успешно прижилась, настолько успешно, что уничтожила 80% плантаций мидии в береговой полосе зоны. По исследованию и пониманию процесса всего научного института биологии Южных морей в Керчи видны определены запасы этого рапана. То есть это хищник, который подлежит добыче без лимитирования", – рассказал Анатолий Скрипниченко.
И отметил, что выставка-форум рыбной промышленности России, которая прошла в 20-х числах октября в Санкт-Петербурге, показала большой спрос со стороны Китая и России на этот продукт.
"В прошлом году на окончание путины по ракушке больше 1000 тонн добычи было рапана. На ноябрь месяц по складам, по готовой продукции, у нас не было ни килограмма", – рассказал о спросе спикер.
Министр сельского хозяйства Крыма считает, что в связи с таким большим потребительским спросом и в условиях неограниченного лимита добычи вылавливать рапана у берегов Крыма необходимо в больших объемах. Причем продавать можно не только мясо моллюска, но и ракушку.

"Пытаемся ракушку дробить, перерабатывать. И есть на сегодня спрос на кормовые добавки из нее в аграрный сектор. У нее очень интересный состав", – сказал министр.

