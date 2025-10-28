Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту утром во вторник - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту утром во вторник
Обстановка на Крымском мосту утром во вторник - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Обстановка на Крымском мосту утром во вторник
Крымский мост работает в штатном режиме, проезд к досмотровым комплексам свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, проезд к досмотровым комплексам свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Обстановка на Крымском мосту утром во вторник

На Крымском мосту утром во вторник нет очередей

07:15 28.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, проезд к досмотровым комплексам свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра вторника.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Лента новостейМолния