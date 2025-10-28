https://crimea.ria.ru/20251028/obstanovka-na-krymskom-mostu-utrom-vo-vtornik-1150477181.html
Обстановка на Крымском мосту утром во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, проезд к досмотровым комплексам свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
