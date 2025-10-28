https://crimea.ria.ru/20251028/nochnye-ataki-vsu---nad-regionami-rossii-sbity-17-bespilotnikov-1150477348.html

Ночные атаки ВСУ - над регионами России сбиты 17 беспилотников

28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны, сообщает Минобороны РФ.13 БПЛА перехвачены над территорией Калужской области, 3 – над Брянской областью, 1– над Московским регионом.Накануне силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорией Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые121 беспилотник сбили над РоссиейМассированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция

2025

