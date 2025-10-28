Рейтинг@Mail.ru
Ночные атаки ВСУ - над регионами России сбиты 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Ночные атаки ВСУ - над регионами России сбиты 17 беспилотников
Ночные атаки ВСУ - над регионами России сбиты 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Ночные атаки ВСУ - над регионами России сбиты 17 беспилотников
В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2025
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны, сообщает Минобороны РФ.13 БПЛА перехвачены над территорией Калужской области, 3 – над Брянской областью, 1– над Московским регионом.Накануне силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорию Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.
атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости
Ночные атаки ВСУ - над регионами России сбиты 17 беспилотников

Над регионами России сбиты 17 украинских беспилотников – Минобороны

07:31 28.10.2025 (обновлено: 07:32 28.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 октября до 7.00 мск 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в публикации.
13 БПЛА перехвачены над территорией Калужской области, 3 – над Брянской областью, 1– над Московским регионом.
Накануне силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорией Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые
121 беспилотник сбили над Россией
Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
 
Атаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФНовости
 
