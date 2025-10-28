Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

https://crimea.ria.ru/20251028/netanyakhu-rasporyadilsya-nanesti-moschnye-udary-po-sektoru-gaza-1150499986.html

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила его канцелярия. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила его канцелярия.Прекращение огня в ГазеСоглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия. Нетаньяху поручил военному руководству страны принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после призыва министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира возобновить боевые действия в секторе Газа в связи с нарушением режима прекращения огня в анклаве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

