На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса" - РИА Новости Крым, 28.10.2025
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"
Сильнейший ураган пятой категории "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки. Стихия уже стала одной из сильнейших в Атлантике за всю историю наблюдений. Об этом... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сильнейший ураган пятой категории "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки. Стихия уже стала одной из сильнейших в Атлантике за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США, пишет РИА Новости.Максимальная устойчивая скорость ветра превышает 81 метр в секунду. Метеорологи призывают жителей не покидать укрытия."Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По меньшей мере три человека погибли", – сказано в публикации.
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"

Ураган пятой категории "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки

21:07 28.10.2025 (обновлено: 21:11 28.10.2025)
 
Ураган
Ураган - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo Marta Lavandier
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сильнейший ураган пятой категории "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки. Стихия уже стала одной из сильнейших в Атлантике за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США, пишет РИА Новости.
"Мелисса" пятой категории обрушился на Ямайку. Одно из самых сильных обрушений урагана в Атлантическом бассейне за все время наблюдений", – сказано в сообщении.
Максимальная устойчивая скорость ветра превышает 81 метр в секунду. Метеорологи призывают жителей не покидать укрытия.
"Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По меньшей мере три человека погибли", – сказано в публикации.
