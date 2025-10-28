https://crimea.ria.ru/20251028/na-yugo-zapad-yamayki-obrushilsya-silneyshiy-uragan-melissa-1150501356.html
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса" - РИА Новости Крым, 28.10.2025
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"
Сильнейший ураган пятой категории "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки. Стихия уже стала одной из сильнейших в Атлантике за всю историю наблюдений.
2025-10-28T21:07
2025-10-28T21:07
2025-10-28T21:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сильнейший ураган пятой категории "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки. Стихия уже стала одной из сильнейших в Атлантике за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США, пишет РИА Новости.Максимальная устойчивая скорость ветра превышает 81 метр в секунду. Метеорологи призывают жителей не покидать укрытия."Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По меньшей мере три человека погибли", – сказано в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человекКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Дагестане ливни смыли автомобильный мост
На юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"
Ураган пятой категории "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки
21:07 28.10.2025