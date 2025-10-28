Рейтинг@Mail.ru
Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/masshtabnoe-otklyuchenie-bolee-30-ulits-feodosii-ostalis-bez-sveta-1150495114.html
Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света
Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света
Более 30 улиц Феодосии остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T17:01
2025-10-28T17:01
крым
феодосия
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Феодосии остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Так, в зону отключения попали проспект Ленина, бульвар Старшинова, а также улицы Федько, Володарского, Боевая, К. Маркса, Крымская, Дм. Ульянова, Богдановой, Грина, Западная, Краснодарская, Ленинградская, Харьковская, Ялтинская, Вересаева, Революционная, Русская, К. Цеткин, Баранова, Гольцмановская, Кочмарского, Московская, Чкалова, Листовничей. Кроме того, нет света на Симферопольском шоссе, в переулках Кочмарский и 2-й Кочмарский, Дачный, проезде Боенский и прилегающих к ним улицах.Ранее во вторник без света остались семь населенных пунктов в Джанкойском районе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света

Более 30 улиц Феодосии остались без света из-за аварии - Крымэнерго

17:01 28.10.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Феодосии остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Так, в зону отключения попали проспект Ленина, бульвар Старшинова, а также улицы Федько, Володарского, Боевая, К. Маркса, Крымская, Дм. Ульянова, Богдановой, Грина, Западная, Краснодарская, Ленинградская, Харьковская, Ялтинская, Вересаева, Революционная, Русская, К. Цеткин, Баранова, Гольцмановская, Кочмарского, Московская, Чкалова, Листовничей. Кроме того, нет света на Симферопольском шоссе, в переулках Кочмарский и 2-й Кочмарский, Дачный, проезде Боенский и прилегающих к ним улицах.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - заключили в "Крымэнерго".
Ранее во вторник без света остались семь населенных пунктов в Джанкойском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымФеодосияНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
17:17Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
17:01Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света
16:52В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму
16:34В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
16:2017-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
16:12ГД одобрила проект о привлечении резервистов для защиты важных объектов
16:01Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста
15:49Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродукты
15:31В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
15:10Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
14:52Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"
14:37Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
14:27"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
14:16В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
14:02Морской транспорт Севастополя возобновил работу
13:57Новости СВО: российские бойцы уничтожили еще 1400 украинских боевиков
13:38Европа готовится к новой большой войне - Лавров
13:33В Севастополе остановили катера и паромы
13:31В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай
Лента новостейМолния