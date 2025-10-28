https://crimea.ria.ru/20251028/masshtabnoe-otklyuchenie-bolee-30-ulits-feodosii-ostalis-bez-sveta-1150495114.html

Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света

Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света

Более 30 улиц Феодосии остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T17:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Феодосии остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Так, в зону отключения попали проспект Ленина, бульвар Старшинова, а также улицы Федько, Володарского, Боевая, К. Маркса, Крымская, Дм. Ульянова, Богдановой, Грина, Западная, Краснодарская, Ленинградская, Харьковская, Ялтинская, Вересаева, Революционная, Русская, К. Цеткин, Баранова, Гольцмановская, Кочмарского, Московская, Чкалова, Листовничей. Кроме того, нет света на Симферопольском шоссе, в переулках Кочмарский и 2-й Кочмарский, Дачный, проезде Боенский и прилегающих к ним улицах.Ранее во вторник без света остались семь населенных пунктов в Джанкойском районе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

