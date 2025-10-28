https://crimea.ria.ru/20251028/magnitnye-buri-nakroyut-zemlyu-na-dvoe-sutok-1150477501.html

Магнитные бури накроют Землю на двое суток

Магнитные бури накроют Землю на двое суток - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Магнитные бури накроют Землю на двое суток

28 и 29 октября на Земле пройдут магнитные бури, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 28 и 29 октября на Земле пройдут магнитные бури, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые характеризуют геомагнитные возмущения уровнем G1 – это слабое явление. Согласно данным лаборатории, возбуждение геомагнитного поля можно почувствовать уже с 6 утра вторника. Пик же активности придется с 10 по 12 часов дня. В последующие сутки – 29 октября – активность также сохранится на умеренном уровне и не превысит уровня G1.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус рассказал, что период спокойного Солнца, начавшийся в самом конце второй декады октября, подходит к своему завершению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Метеоры из хвоста кометы Галлея осветят небо над Крымом"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные буриКомета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть

