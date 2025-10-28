Рейтинг@Mail.ru
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, документ уже подписали представители 71... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, документ уже подписали представители 71 страны. Об этом сообщили в МИД РФ.В дипведомстве отметили, что 25-26 числа во вьетнамском Ханое представители 71 государства подписали эту конвенцию. От России участвовал генеральный прокурор Александр Гуцан.И добавили, что Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности – противоправным действиям в цифровой сфере. "Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют собой серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств", - заключили в дипведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна

РФ призвала государства ООН присоединиться к конвенции по киберпреступности

10:49 28.10.2025 (обновлено: 10:50 28.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, документ уже подписали представители 71 страны. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Россия призывает все государства-члены Организации Объединенных Наций подписать и ратифицировать конвенцию ООН против киберпреступности с целью ее скорейшего вступления в силу", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что 25-26 числа во вьетнамском Ханое представители 71 государства подписали эту конвенцию. От России участвовал генеральный прокурор Александр Гуцан.

"Российские дипломаты, представители других ведомств, разработчиков информационно-коммуникационных технологий и научно-академического сообщества нацелены на дальнейшее укрепление международного сотрудничества и соблюдение принципа суверенного равенства государств, в том числе информационном пространстве, в соответствии с уставом ООН", - подчеркнули также в МИД.

И добавили, что Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности – противоправным действиям в цифровой сфере.
"Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют собой серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств", - заключили в дипведомстве.
