Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, документ уже подписали представители 71... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T10:49
2025-10-28T10:49
2025-10-28T10:50
россия
новости
россия, новости
Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна
РФ призвала государства ООН присоединиться к конвенции по киберпреступности
10:49 28.10.2025 (обновлено: 10:50 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, документ уже подписали представители 71 страны. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Россия призывает все государства-члены Организации Объединенных Наций подписать и ратифицировать конвенцию ООН против киберпреступности с целью ее скорейшего вступления в силу", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что 25-26 числа во вьетнамском Ханое представители 71 государства подписали эту конвенцию. От России участвовал генеральный прокурор Александр Гуцан.
"Российские дипломаты, представители других ведомств, разработчиков информационно-коммуникационных технологий и научно-академического сообщества нацелены на дальнейшее укрепление международного сотрудничества и соблюдение принципа суверенного равенства государств, в том числе информационном пространстве, в соответствии с уставом ООН", - подчеркнули также в МИД.
И добавили, что Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности – противоправным действиям в цифровой сфере.
"Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют собой серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств", - заключили в дипведомстве.
