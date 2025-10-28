https://crimea.ria.ru/20251028/konventsiyu-oon-protiv-kiberprestupnosti-podpisala-71-strana-1150479935.html

Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна

Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Конвенцию ООН против киберпреступности подписала 71 страна

Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, документ уже подписали представители 71... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T10:49

2025-10-28T10:49

2025-10-28T10:50

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111110/50/1111105023_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_49185b50886f0c2c2a599859b2ac80f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, документ уже подписали представители 71 страны. Об этом сообщили в МИД РФ.В дипведомстве отметили, что 25-26 числа во вьетнамском Ханое представители 71 государства подписали эту конвенцию. От России участвовал генеральный прокурор Александр Гуцан.И добавили, что Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности – противоправным действиям в цифровой сфере. "Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют собой серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств", - заключили в дипведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости