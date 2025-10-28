https://crimea.ria.ru/20251028/kakoy-segodnya-prazdnik-28-oktyabrya-1132327195.html

Какой сегодня праздник: 28 октября

Какой сегодня праздник: 28 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Какой сегодня праздник: 28 октября

28 октября – Международный день анимации, в России – День создания армейской авиации, а еще День бабушек и дедушек. В этот день Иван Грозный обвенчался с Марфой

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 28 октября – Международный день анимации, в России – День создания армейской авиации, а еще День бабушек и дедушек. В этот день Иван Грозный обвенчался с Марфой Собакиной, а в Нью-Йорке состоялось официальное открытие знаменитой Статуи Свободы. Родились итальянский певец Эрос Рамазотти и "главная красотка" американского кино Джулия Робертс.Что празднуют в миреДнем создания армейской авиации России принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду войск. За более чем полувековую историю военные крылатые машины побывали во всех "горячих точках" России и далеко за ее пределами. Сегодня наши летчики продолжают показывать высокие образцы мужества и героизма, выполняя боевые задания.Ежегодно 28 октября отмечается Международный день анимации. В этот день в 1892 году в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, никем не виданное зрелище – "оптический театр". Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат - праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.А еще в нашей стране сегодня отмечают День бабушек и дедушек. Кстати, самой лучшей бабушкой в мире признана россиянка Елена Тверитнева из Ростова-на-Дону. Она завоевала этот титул, победив на конкурсе "Мисс бабушка Вселенной-2009". Лучшие дедушки тоже живут в России. Это мы и без разных конкурсов знаем.Также 28 октября можно отметить Всероссийский день гимнастики и Всемирный день дзюдо. Именины у Евфимия, Дениса, Ивана, Семена, Дмитрия, Афанасия.Памятные даты140 лет назад в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы. Медная статуя богини была подарена Францией в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Ее привезли в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода "Изери". Монумент был разделен на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение последующих четырех месяцев статую собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд.28 октября 1571 года, через два года после смерти своей второй жены Марии Черкасской, 41-летний царь Иван Грозный в Троицком соборе Александровской слободы (сейчас райцентр Владимирской области) обвенчался с 19-летней дочерью коломенского дворянина Марфой Васильевной Собакиной. Вечером того же дня новобрачная слегла и 13 ноября скончалась. Похоронили ее с царскими почестями в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля. Смерть молодой царицы Грозный приписал "злой порче", наведенной завистниками.Кто родилсяВ этот день 63 года исполняется известному итальянскому певцу и композитору Эросу Рамазотти. Он выпустил больше ста миллионов экземпляров пластинок. Мировая популярность пришла к артисту в 1990-х годах – сразу после дуэтов с мировыми звездами Тиной Тернер, Джо Коккером, Адриано Челентано, Карлосом Сантаной и другими.Свой 59-й день рождения отмечает американская киноактриса, продюсер, лауреат премии "Оскар" Джулия Робертс. Обладательница многих кинонаград, в 2010 году она в двенадцатый раз возглавила список "самых красивых людей планеты" по версии журнала People. Среди ее работ наиболее известны роли в картинах "Сбежавшая невеста", "Одиннадцать друзей Оушена", "Близость", "Красотка".Еще в этот день родились американский предприниматель, миллиардер, сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс, советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

