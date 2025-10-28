https://crimea.ria.ru/20251028/kakaya-pensiya-budet-u-nerabotayuschikh-pensionerov-v-2026-godu-1150480488.html

Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка сообщает РИА Новости.И уточнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013 рублей.Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплатыЧасть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций

