Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году
Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T11:02
2025-10-28T11:03
россия
пенсия
социальная пенсия
экономика
пособия и выплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка сообщает РИА Новости.И уточнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013 рублей.Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплатыЧасть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
2025
россия, пенсия, социальная пенсия, экономика, пособия и выплаты
Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

Пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году составят в среднем 25,8 тысяч рублей

11:02 28.10.2025 (обновлено: 11:03 28.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка сообщает РИА Новости.

"С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25 800 рублей", - сказал Ляшок.

И уточнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013 рублей.
Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
17 июля, 06:20
Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено
Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь
Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
 
РоссияПенсияСоциальная пенсияЭкономикаПособия и выплаты
 
