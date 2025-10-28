https://crimea.ria.ru/20251028/istoricheski-tsennyy-obekt-na-uchastke-v-sevastopole-rastet-chislo-zayavok-1150497106.html
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок
В Севастополе на 44% выросло число обращений от граждан и организаций в Управление охраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой дать заключение о... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T21:57
2025-10-28T21:57
2025-10-28T21:15
севастополь
правительство севастополя
новости севастополя
охрана культурного наследия
культурное наследие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136145224_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_7d7e91805b0268a2587fbe2b28263adb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на 44% выросло число обращений от граждан и организаций в Управление охраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой дать заключение о наличии или отсутствии на земельном участке объекта культурного наследия. Об этом со ссылкой на Севнаследие сообщают в пресс-службе правительства города.По данным Управления охраны объектов культурного наследия, с начала текущего года, то есть за 9,5 месяцев, в Севнаследие поступило 368 заявлений с просьбой выдать заключение о наличии или отсутствии ОКН на участке.Такой рост свидетельствует о том, что все больше граждан и организаций знают и пользуются возможностью дистанционно пройти важную процедуру – экспертизу, которая обязательна при проведении почти всех земляных и строительных работ, когда существует риск повреждения объектов археологического наследия, отмечают в ведомстве.В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследияВ свою очередь, это говорит о налаженном взаимодействии между заявителями и профильным ведомством, а также о том, что онлайн-формат действительно ускоряет процесс и снижает административные барьеры, отметили в Севнаследии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследияДесять объектов культурного наследия отремонтируют в СевастополеВ центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136145224_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dc1f82a94b83d6510d917b789320ac4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, правительство севастополя, новости севастополя, охрана культурного наследия, культурное наследие
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок
В Севастополе увеличилось число заявок в исторически ценных объектов на участках
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на 44% выросло число обращений от граждан и организаций в Управление охраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой дать заключение о наличии или отсутствии на земельном участке объекта культурного наследия. Об этом со ссылкой на Севнаследие сообщают в пресс-службе правительства города.
По данным Управления охраны объектов культурного наследия, с начала текущего года, то есть за 9,5 месяцев, в Севнаследие поступило 368 заявлений с просьбой выдать заключение о наличии или отсутствии ОКН на участке.
"Это уже на 44% больше, чем общее число обращений за весь 2024 год, когда через цифровой сервис было оформлено 254 заявки", – отмечают в Севнаследии.
Такой рост свидетельствует о том, что все больше граждан и организаций знают и пользуются возможностью дистанционно пройти важную процедуру – экспертизу, которая обязательна при проведении почти всех земляных и строительных работ, когда существует риск повреждения объектов археологического наследия, отмечают в ведомстве.
"Особенно показателен не только рост числа поданных, но и успешно обработанных обращений: из 368 заявлений, поступивших в 2025 году, уже выдано 320 заключений", – добавили в ведомстве.
В свою очередь, это говорит о налаженном взаимодействии между заявителями и профильным ведомством, а также о том, что онлайн-формат действительно ускоряет процесс и снижает административные барьеры, отметили в Севнаследии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: