Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок

2025-10-28T21:57

2025-10-28T21:57

2025-10-28T21:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на 44% выросло число обращений от граждан и организаций в Управление охраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой дать заключение о наличии или отсутствии на земельном участке объекта культурного наследия. Об этом со ссылкой на Севнаследие сообщают в пресс-службе правительства города.По данным Управления охраны объектов культурного наследия, с начала текущего года, то есть за 9,5 месяцев, в Севнаследие поступило 368 заявлений с просьбой выдать заключение о наличии или отсутствии ОКН на участке.Такой рост свидетельствует о том, что все больше граждан и организаций знают и пользуются возможностью дистанционно пройти важную процедуру – экспертизу, которая обязательна при проведении почти всех земляных и строительных работ, когда существует риск повреждения объектов археологического наследия, отмечают в ведомстве.В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследияВ свою очередь, это говорит о налаженном взаимодействии между заявителями и профильным ведомством, а также о том, что онлайн-формат действительно ускоряет процесс и снижает административные барьеры, отметили в Севнаследии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследияДесять объектов культурного наследия отремонтируют в СевастополеВ центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия

