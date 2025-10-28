Рейтинг@Mail.ru
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок
В Севастополе на 44% выросло число обращений от граждан и организаций в Управление охраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой дать заключение о... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T21:57
2025-10-28T21:15
севастополь
правительство севастополя
новости севастополя
охрана культурного наследия
культурное наследие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136145224_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_7d7e91805b0268a2587fbe2b28263adb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на 44% выросло число обращений от граждан и организаций в Управление охраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой дать заключение о наличии или отсутствии на земельном участке объекта культурного наследия. Об этом со ссылкой на Севнаследие сообщают в пресс-службе правительства города.По данным Управления охраны объектов культурного наследия, с начала текущего года, то есть за 9,5 месяцев, в Севнаследие поступило 368 заявлений с просьбой выдать заключение о наличии или отсутствии ОКН на участке.Такой рост свидетельствует о том, что все больше граждан и организаций знают и пользуются возможностью дистанционно пройти важную процедуру – экспертизу, которая обязательна при проведении почти всех земляных и строительных работ, когда существует риск повреждения объектов археологического наследия, отмечают в ведомстве.В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследияВ свою очередь, это говорит о налаженном взаимодействии между заявителями и профильным ведомством, а также о том, что онлайн-формат действительно ускоряет процесс и снижает административные барьеры, отметили в Севнаследии.
севастополь, правительство севастополя, новости севастополя, охрана культурного наследия, культурное наследие
Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок

В Севастополе увеличилось число заявок в исторически ценных объектов на участках

21:57 28.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на 44% выросло число обращений от граждан и организаций в Управление охраны объектов культурного наследия (ОКН) с просьбой дать заключение о наличии или отсутствии на земельном участке объекта культурного наследия. Об этом со ссылкой на Севнаследие сообщают в пресс-службе правительства города.
По данным Управления охраны объектов культурного наследия, с начала текущего года, то есть за 9,5 месяцев, в Севнаследие поступило 368 заявлений с просьбой выдать заключение о наличии или отсутствии ОКН на участке.
"Это уже на 44% больше, чем общее число обращений за весь 2024 год, когда через цифровой сервис было оформлено 254 заявки", – отмечают в Севнаследии.
Такой рост свидетельствует о том, что все больше граждан и организаций знают и пользуются возможностью дистанционно пройти важную процедуру – экспертизу, которая обязательна при проведении почти всех земляных и строительных работ, когда существует риск повреждения объектов археологического наследия, отмечают в ведомстве.
В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
"Особенно показателен не только рост числа поданных, но и успешно обработанных обращений: из 368 заявлений, поступивших в 2025 году, уже выдано 320 заключений", – добавили в ведомстве.
В свою очередь, это говорит о налаженном взаимодействии между заявителями и профильным ведомством, а также о том, что онлайн-формат действительно ускоряет процесс и снижает административные барьеры, отметили в Севнаследии.
Лента новостейМолния