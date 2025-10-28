https://crimea.ria.ru/20251028/aksenov-poruchil-reshit-vse-problemy-s-otopleniem-v-kratchayshie-sroki-1150498725.html

Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки

В Крыму после старта отопительного сезона в 26 многоквартирных домах до сих пор холодные батареи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что... РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму после старта отопительного сезона в 26 многоквартирных домах до сих пор холодные батареи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что этот вопрос необходимо решить в кротчайшие сроки.По информации генерального директора ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрия Прилипко, в Керчи аварийные ситуации на сетях ликвидированы, проводится регулировка систем. В крымской столице и Саках сотрудники предприятия совместно с управляющими организациями ведут ремонтные работы, уточнил Аксенов.Параллельно информация будет дублироваться на ресурсах администрации муниципалитета, управляющей организации и председателя МКД для максимально полного оповещения жителей, добавил Аксенов.Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Документ призван навести порядок в этой сфере и добиться устранения нарушений, привлекая виновных к ответственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте включили отоплениеКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧСВ Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки

