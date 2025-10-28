Рейтинг@Mail.ru
Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки
Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки
В Крыму после старта отопительного сезона в 26 многоквартирных домах до сих пор холодные батареи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что... РИА Новости Крым, 28.10.2025
сергей аксенов
отопительный сезон в крыму
отопление
отопительный сезон
новости крыма
дмитрий прилипко
крымтеплокоммунэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму после старта отопительного сезона в 26 многоквартирных домах до сих пор холодные батареи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что этот вопрос необходимо решить в кротчайшие сроки.По информации генерального директора ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрия Прилипко, в Керчи аварийные ситуации на сетях ликвидированы, проводится регулировка систем. В крымской столице и Саках сотрудники предприятия совместно с управляющими организациями ведут ремонтные работы, уточнил Аксенов.Параллельно информация будет дублироваться на ресурсах администрации муниципалитета, управляющей организации и председателя МКД для максимально полного оповещения жителей, добавил Аксенов.Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Документ призван навести порядок в этой сфере и добиться устранения нарушений, привлекая виновных к ответственности.
сергей аксенов, отопительный сезон в крыму, отопление, отопительный сезон, новости крыма, дмитрий прилипко, крымтеплокоммунэнерго
Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки

Аксенов: в Крыму до сих пор без отопления остаются 26 многоквартирных домов

18:57 28.10.2025 (обновлено: 19:01 28.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовещание у главы Крыма по началу отопительного сезона
Совещание у главы Крыма по началу отопительного сезона
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму после старта отопительного сезона в 26 многоквартирных домах до сих пор холодные батареи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что этот вопрос необходимо решить в кротчайшие сроки.
"На данный момент без отопления остаются четыре МКД в городе Саки, 18 домов в Симферополе и четыре – в Керчи", – сказано в сообщении.
По информации генерального директора ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрия Прилипко, в Керчи аварийные ситуации на сетях ликвидированы, проводится регулировка систем. В крымской столице и Саках сотрудники предприятия совместно с управляющими организациями ведут ремонтные работы, уточнил Аксенов.

"Все вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки. Обращения по аварийным ситуациям будут оперативно отрабатываться специалистами "Крымтеплокоммунэнерго". На сайте предприятия разместят данные о регистрации заявки, выезде ремонтной бригады и планируемом времени ликвидации аварии", – подчеркнул глава РК.

Параллельно информация будет дублироваться на ресурсах администрации муниципалитета, управляющей организации и председателя МКД для максимально полного оповещения жителей, добавил Аксенов.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Документ призван навести порядок в этой сфере и добиться устранения нарушений, привлекая виновных к ответственности.
Сергей АксеновОтопительный сезон в КрымуОтоплениеОтопительный сезонНовости КрымаДмитрий ПрилипкоКрымтеплокоммунэнерго
 
