Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки

18:57 28.10.2025 (обновлено: 19:01 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму после старта отопительного сезона в 26 многоквартирных домах до сих пор холодные батареи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что этот вопрос необходимо решить в кротчайшие сроки.
"На данный момент без отопления остаются четыре МКД в городе Саки, 18 домов в Симферополе и четыре – в Керчи", – сказано в сообщении.
По информации генерального директора ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрия Прилипко, в Керчи аварийные ситуации на сетях ликвидированы, проводится регулировка систем. В крымской столице и Саках сотрудники предприятия совместно с управляющими организациями ведут ремонтные работы, уточнил Аксенов.
"Все вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки. Обращения по аварийным ситуациям будут оперативно отрабатываться специалистами "Крымтеплокоммунэнерго". На сайте предприятия разместят данные о регистрации заявки, выезде ремонтной бригады и планируемом времени ликвидации аварии", – подчеркнул глава РК.
Параллельно информация будет дублироваться на ресурсах администрации муниципалитета, управляющей организации и председателя МКД для максимально полного оповещения жителей, добавил Аксенов.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за нарушения
при подготовке к отопительному сезону. Документ призван навести порядок в этой сфере и добиться устранения нарушений, привлекая виновных к ответственности.
