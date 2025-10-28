Рейтинг@Mail.ru
400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном - РИА Новости Крым, 28.10.2025
400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном
400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном - РИА Новости Крым, 28.10.2025
400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном
Более 400 тысяч квадратных метров Черного моря загрязнены нефтепродуктами из-за опрокидывания плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщили пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T23:02
2025-10-28T23:11
черное море
новости севастополя
новости крыма
росприроднадзор
севморзавод
экология
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Более 400 тысяч квадратных метров Черного моря загрязнены нефтепродуктами из-за опрокидывания плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщили пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора (РПН).Инспекторы отобрали пробы морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. Сейчас ведутся работы по очистке акватории, проинформировали в ведомстве.Специалистами Управления проводится постоянный мониторинг полноты и достаточности принимаемых мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, подчеркнули в РПН.ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации.Два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Как уточнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
Новости
черное море, новости севастополя, новости крыма, росприроднадзор, севморзавод, экология, происшествия
400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном

400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены нефтепродуктами из-за ЧП с плавучим краном

23:02 28.10.2025 (обновлено: 23:11 28.10.2025)
 
© РосприроднадзорЗагрязнение акватории Черного моря после ЧП с плавучим краном
Загрязнение акватории Черного моря после ЧП с плавучим краном
© Росприроднадзор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Более 400 тысяч квадратных метров Черного моря загрязнены нефтепродуктами из-за опрокидывания плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщили пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора (РПН).
"В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения акватории Черного моря составила 409038,24 м2", – проинформировали в РПН.
© РосприроднадзорЗагрязнение акватории Черного моря после ЧП с плавучим краном
Загрязнение акватории Черного моря после ЧП с плавучим краном
© Росприроднадзор
Загрязнение акватории Черного моря после ЧП с плавучим краном
Инспекторы отобрали пробы морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. Сейчас ведутся работы по очистке акватории, проинформировали в ведомстве.
Специалистами Управления проводится постоянный мониторинг полноты и достаточности принимаемых мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, подчеркнули в РПН.
ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации.
Два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Как уточнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореНовости СевастополяНовости КрымаРосприроднадзорСевморзаводЭкологияПроисшествия
 
