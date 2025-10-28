400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном

https://crimea.ria.ru/20251028/400-tysyach-kvadratov-chernogo-morya-zagryazneny-iz-za-chp-s-plavuchim-kranom-1150503211.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Более 400 тысяч квадратных метров Черного моря загрязнены нефтепродуктами из-за опрокидывания плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщили пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора (РПН).Инспекторы отобрали пробы морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. Сейчас ведутся работы по очистке акватории, проинформировали в ведомстве.Специалистами Управления проводится постоянный мониторинг полноты и достаточности принимаемых мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, подчеркнули в РПН.ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации.Два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Как уточнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

