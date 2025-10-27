Рейтинг@Mail.ru
В Ялте включили отопление - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/v-yalte-vklyuchili-otoplenie-1150465029.html
В Ялте включили отопление
В Ялте включили отопление - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Ялте включили отопление
В Ялте с понедельника, 27 октября, стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте с понедельника, 27 октября, стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, теплоснабжающие организации запустили процесс, не дожидаясь нормативных показателей среднесуточной температуры воздуха.Мэр отметила, что для установления стабильного режима может потребоваться до пяти суток. "Процесс не быстрый, результат зависит от слаженной работы многих, в том числе сотрудников управляющих компаний и самих жильцов. При возникновении любых вопросов или внештатных ситуаций обращайтесь в аварийные службы", - добавила Павленко.Как ранее рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко, процесс набора температурных параметров в многоквартирных домах происходит поэтапно и дольше, чем в социальных объектах и других, где число потребителей небольшое.
В Ялте включили отопление

В Ялте стартовал отопительный сезон

14:27 27.10.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте с понедельника, 27 октября, стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, теплоснабжающие организации запустили процесс, не дожидаясь нормативных показателей среднесуточной температуры воздуха.
"Социальную сферу теплом охватили полностью, сейчас активно подключаем жилфонд", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Мэр отметила, что для установления стабильного режима может потребоваться до пяти суток.
"Процесс не быстрый, результат зависит от слаженной работы многих, в том числе сотрудников управляющих компаний и самих жильцов. При возникновении любых вопросов или внештатных ситуаций обращайтесь в аварийные службы", - добавила Павленко.
Как ранее рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко, процесс набора температурных параметров в многоквартирных домах происходит поэтапно и дольше, чем в социальных объектах и других, где число потребителей небольшое.
