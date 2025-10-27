https://crimea.ria.ru/20251027/v-yalte-vklyuchili-otoplenie-1150465029.html

В Ялте включили отопление

В Ялте включили отопление - РИА Новости Крым, 27.10.2025

В Ялте включили отопление

В Ялте с понедельника, 27 октября, стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте с понедельника, 27 октября, стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, теплоснабжающие организации запустили процесс, не дожидаясь нормативных показателей среднесуточной температуры воздуха.Мэр отметила, что для установления стабильного режима может потребоваться до пяти суток. "Процесс не быстрый, результат зависит от слаженной работы многих, в том числе сотрудников управляющих компаний и самих жильцов. При возникновении любых вопросов или внештатных ситуаций обращайтесь в аварийные службы", - добавила Павленко.Как ранее рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко, процесс набора температурных параметров в многоквартирных домах происходит поэтапно и дольше, чем в социальных объектах и других, где число потребителей небольшое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

