В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий
В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий
В столице Крыма, а также в Алуштинском и Джанкойском районах в понедельник отключат водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T08:47
2025-10-27T08:47
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
жкх крыма и севастополя
симферополь
алушта
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В столице Крыма, а также в Алуштинском и Джанкойском районах в понедельник отключат водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма"."27 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в трех районах Крыма", – сказано в сообщении.Под отключение до 12 часов попадут абоненты Симферополя на улицах Воровского, Студенческой, Красноармейской, 8 Марта, а также переулков Смежного, Красноармейского, Обрывного и Фабричного спуска. Также возможно отсутствие водоснабжения на верхних геодезических точках и снижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах) по следующим адресам: мкр-н Сергеевка, мкр-н Новосергеевка, мкр-н Б. Куна, ул. Бородина, ул.Глинки, пр-т.Победы, ул. Куйбышева, ул. Лермонтова, ул. Кечкеметская, ул. Чонгарская, ул. Общественная , пер. Бокуна, пер. Донской, ул. Донская, пер. Стрелковый, ул. Трудовая, ул. Пасечная, ул. Сотовая, ул. Счастливая, ул. Огородная, ул. Приусадебная, ул. Межевая, ул. Арабатская, ул. Волочаевская, ул. С. Лазо, ул. Панфиловцев, ул. Хабаровская, ул. Титова, ул. Сельвинского, пер. Смежный, ул. Киевская, ул. Фрунзе, ул. Тургенева.Кроме того, из-за аварии на насосной станции "Гурзуфская" ориентировочно до 17.00 воды не будет в симферопольском микрорайоне "Битак" (ул. Центральная, ул. П. Осипенко, ул. Камчатская, ул. Александровская, ул. Кременчугская, ул. Фомина, ул. Раснецова, ул. Алексеева, ул. Оленчука), ул. М. Залки, ул. Гурзуфская, ул. Киевская (частично), ул. Суходольная (частично), ул.51 Армии( частично).В Алуштинском районе до 16:00 без воды останется село Рыбачье – улицы Северная, Космическая, Центральная и Туакская. В Джанкойском районе – до 16:00 (ориентировочно) село Климово с 10-00 до 16-00.Подробный перечень адресов размещен на официальных станицах предприятия "Вода Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - властиВ Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаКогда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
симферополь
алушта
крым
вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, симферополь, алушта, крым, новости крыма
В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий

Ряд микрорайонов Симферополя в понедельник останутся без воды из-за аварий

08:47 27.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В столице Крыма, а также в Алуштинском и Джанкойском районах в понедельник отключат водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
"27 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в трех районах Крыма", – сказано в сообщении.
Под отключение до 12 часов попадут абоненты Симферополя на улицах Воровского, Студенческой, Красноармейской, 8 Марта, а также переулков Смежного, Красноармейского, Обрывного и Фабричного спуска.
Также возможно отсутствие водоснабжения на верхних геодезических точках и снижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах) по следующим адресам: мкр-н Сергеевка, мкр-н Новосергеевка, мкр-н Б. Куна, ул. Бородина, ул.Глинки, пр-т.Победы, ул. Куйбышева, ул. Лермонтова, ул. Кечкеметская, ул. Чонгарская, ул. Общественная , пер. Бокуна, пер. Донской, ул. Донская, пер. Стрелковый, ул. Трудовая, ул. Пасечная, ул. Сотовая, ул. Счастливая, ул. Огородная, ул. Приусадебная, ул. Межевая, ул. Арабатская, ул. Волочаевская, ул. С. Лазо, ул. Панфиловцев, ул. Хабаровская, ул. Титова, ул. Сельвинского, пер. Смежный, ул. Киевская, ул. Фрунзе, ул. Тургенева.
Кроме того, из-за аварии на насосной станции "Гурзуфская" ориентировочно до 17.00 воды не будет в симферопольском микрорайоне "Битак" (ул. Центральная, ул. П. Осипенко, ул. Камчатская, ул. Александровская, ул. Кременчугская, ул. Фомина, ул. Раснецова, ул. Алексеева, ул. Оленчука), ул. М. Залки, ул. Гурзуфская, ул. Киевская (частично), ул. Суходольная (частично), ул.51 Армии( частично).
В Алуштинском районе до 16:00 без воды останется село Рыбачье – улицы Северная, Космическая, Центральная и Туакская. В Джанкойском районе – до 16:00 (ориентировочно) село Климово с 10-00 до 16-00.
Подробный перечень адресов размещен на официальных станицах предприятия "Вода Крыма".
