В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
В Севастополе подпольное казино работало под видом курсов по криптовалюте
10:33 27.10.2025 (обновлено: 12:32 27.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела по факту организации подпольного игрового клуба под видом учебного центра по трейдингу криптовалют. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По версию следствия, двое жителей города с февраля по декабрь 2024 года арендовали помещение на улице Сельской, где установили компьютерное оборудование и организовали проведение азартных игр.
"Работа игрового зала была пресечена в декабре 2024 года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России по городу Севастополю. В ходе обысков, проведенных в месте организации подпольного клуба, а также по местам жительства его работников, изъята компьютерная техника, денежные средства, карты доступа и журналы учета посетителей", – рассказали в Следкоме.
В прокуратуре Севастополя уточнили, что фигуранты дела маскировали незаконный бизнес под обучающие курсы по инвестициям и торговле криптовалютой. Совокупный доход организаторов от противоправной деятельности превысил 2,6 миллиона рублей.
Севастопольцев обвиняют по статье "Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет", организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере". Расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.
Ранее сообщалось
, что в столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб.
