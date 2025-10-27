Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/v-sevastopole-raskryli-podpolnoe-kazino-pod-vidom-shkoly-treydinga-1150460179.html
В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
В Севастополе завершено расследование уголовного дела по факту организации подпольного игрового клуба под видом учебного центра по трейдингу криптовалют. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T10:33
2025-10-27T12:32
азартные игры
казино
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости севастополя
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150460316_0:2:830:469_1920x0_80_0_0_6116a762a8976fe3af4b52f854cf3d4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела по факту организации подпольного игрового клуба под видом учебного центра по трейдингу криптовалют. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.По версию следствия, двое жителей города с февраля по декабрь 2024 года арендовали помещение на улице Сельской, где установили компьютерное оборудование и организовали проведение азартных игр.В прокуратуре Севастополя уточнили, что фигуранты дела маскировали незаконный бизнес под обучающие курсы по инвестициям и торговле криптовалютой. Совокупный доход организаторов от противоправной деятельности превысил 2,6 миллиона рублей.Севастопольцев обвиняют по статье "Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет", организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере". Расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.Ранее сообщалось, что в столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики раскрыли подпольные игровые залы в КрымуОрганизаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под судУспели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150460316_102:0:729:470_1920x0_80_0_0_77b5504d1ef780ee64961d812c54c204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азартные игры, казино, севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя, закон и право
В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга

В Севастополе подпольное казино работало под видом курсов по криптовалюте

10:33 27.10.2025 (обновлено: 12:32 27.10.2025)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе пресекли работу подпольного казино
В Севастополе пресекли работу подпольного казино
© Прокуратура Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела по факту организации подпольного игрового клуба под видом учебного центра по трейдингу криптовалют. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По версию следствия, двое жителей города с февраля по декабрь 2024 года арендовали помещение на улице Сельской, где установили компьютерное оборудование и организовали проведение азартных игр.
"Работа игрового зала была пресечена в декабре 2024 года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России по городу Севастополю. В ходе обысков, проведенных в месте организации подпольного клуба, а также по местам жительства его работников, изъята компьютерная техника, денежные средства, карты доступа и журналы учета посетителей", – рассказали в Следкоме.
В прокуратуре Севастополя уточнили, что фигуранты дела маскировали незаконный бизнес под обучающие курсы по инвестициям и торговле криптовалютой. Совокупный доход организаторов от противоправной деятельности превысил 2,6 миллиона рублей.
Севастопольцев обвиняют по статье "Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет", организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере". Расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд
Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино
 
Азартные игрыКазиноСевастопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости СевастополяЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
13:45Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки
13:44Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины
13:22Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
13:06Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
12:41В Севастополе открыли рейд
12:39Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
12:30Часть Симферополя осталась без света
12:21Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
11:53В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
11:34В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
11:20Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение
11:11Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
10:53Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю
10:33В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
10:20Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
09:50Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
09:49Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге
09:30Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
09:23Пригород Симферополя обесточен из-за аварии
Лента новостейМолния