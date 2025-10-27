https://crimea.ria.ru/20251027/v-sevastopole-raskryli-podpolnoe-kazino-pod-vidom-shkoly-treydinga-1150460179.html

В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга

В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга - РИА Новости Крым, 27.10.2025

В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга

В Севастополе завершено расследование уголовного дела по факту организации подпольного игрового клуба под видом учебного центра по трейдингу криптовалют. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T10:33

2025-10-27T10:33

2025-10-27T12:32

азартные игры

казино

севастополь

гсу ск россии по крыму и севастополю

новости севастополя

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150460316_0:2:830:469_1920x0_80_0_0_6116a762a8976fe3af4b52f854cf3d4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела по факту организации подпольного игрового клуба под видом учебного центра по трейдингу криптовалют. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.По версию следствия, двое жителей города с февраля по декабрь 2024 года арендовали помещение на улице Сельской, где установили компьютерное оборудование и организовали проведение азартных игр.В прокуратуре Севастополя уточнили, что фигуранты дела маскировали незаконный бизнес под обучающие курсы по инвестициям и торговле криптовалютой. Совокупный доход организаторов от противоправной деятельности превысил 2,6 миллиона рублей.Севастопольцев обвиняют по статье "Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет", организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере". Расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.Ранее сообщалось, что в столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики раскрыли подпольные игровые залы в КрымуОрганизаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под судУспели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азартные игры, казино, севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя, закон и право