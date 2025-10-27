https://crimea.ria.ru/20251027/v-sevastopole-otkryli-reyd-1150463232.html

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 27.10.2025

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что рейд на Радиогорку перекрыли из-за непогодыРабота морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возобновили движение катеров и паромовВ Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронтаРейд в Севастополе закрыт

