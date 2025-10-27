https://crimea.ria.ru/20251027/v-sevastopole-nepogoda-chastichno-ostanovila-katera-1150457743.html
В Севастополе непогода частично остановила катера
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня дождь, временами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, во второй половине стихнет до 10-15 м/с.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
