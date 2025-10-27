Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе непогода частично остановила катера - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Севастополе непогода частично остановила катера
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня дождь, временами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, во второй половине стихнет до 10-15 м/с.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Катера на линии "Радиогорка - Артбухта" приостанавливают работу из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня дождь, временами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, во второй половине стихнет до 10-15 м/с.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния