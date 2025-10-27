https://crimea.ria.ru/20251027/v-sevastopole-nashli-nezakonnuyu-skvazhinu-dlya-dobychi-podzemnykh-vod-1150468904.html
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
В селе Черноречье под Севастополем инспекторы Севприроднадзора обнаружили скважину, используемую для добычи подземных вод без необходимого уведомления в... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В селе Черноречье под Севастополем инспекторы Севприроднадзора обнаружили скважину, используемую для добычи подземных вод без необходимого уведомления в надзорный орган. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.По данным ведомства, нарушение выявлено в ходе планового мониторинга за соблюдением природоохранного законодательства в сфере охраны недр. Проверка установила, что землепользователь, на участке которого расположена скважина, не уведомил Севприроднадзор о планируемом или уже осуществляемом использовании недр.В целях предотвращения дальнейших нарушений собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопущении нарушения требований.Ранее сообщалось, что севастопольца обязали выплатить штраф в 1,7 миллиона рублей за складирование на своем земельном участке опасных отходов.
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
В Черноречье выявлена незаконная скважина для добычи подземных вод – Севприроднадзор