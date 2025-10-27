Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
В селе Черноречье под Севастополем инспекторы Севприроднадзора обнаружили скважину, используемую для добычи подземных вод без необходимого уведомления в... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В селе Черноречье под Севастополем инспекторы Севприроднадзора обнаружили скважину, используемую для добычи подземных вод без необходимого уведомления в надзорный орган. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.По данным ведомства, нарушение выявлено в ходе планового мониторинга за соблюдением природоохранного законодательства в сфере охраны недр. Проверка установила, что землепользователь, на участке которого расположена скважину, не уведомил Севприроднадзор о планируемом или уже осуществляемом использовании недр.В целях предотвращения дальнейших нарушений собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопущении нарушения требований.Ранее сообщалось, что севастопольца обязали выплатить штраф в 1,7 миллиона рублей за складирование на своем земельном участке опасных отходов.
В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод

В Черноречье выявлена незаконная скважина для добычи подземных вод – Севприроднадзор

16:47 27.10.2025
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе нашли скважину для добычи подземных вод без разрешения
В Севастополе нашли скважину для добычи подземных вод без разрешения
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В селе Черноречье под Севастополем инспекторы Севприроднадзора обнаружили скважину, используемую для добычи подземных вод без необходимого уведомления в надзорный орган. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
По данным ведомства, нарушение выявлено в ходе планового мониторинга за соблюдением природоохранного законодательства в сфере охраны недр. Проверка установила, что землепользователь, на участке которого расположена скважина, не уведомил Севприроднадзор о планируемом или уже осуществляемом использовании недр.
"Это обязательное требование, предусмотренное для контроля за рациональным и безопасным использованием природных ресурсов, в том числе подземных вод, которые являются частью недр и находятся под государственной охраной", – подчеркнули в пресс-службе.
В целях предотвращения дальнейших нарушений собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопущении нарушения требований.
Ранее сообщалось, что севастопольца обязали выплатить штраф в 1,7 миллиона рублей за складирование на своем земельном участке опасных отходов.
