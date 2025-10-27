https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-veteran-svo-izbran-glavoy-administratsii-selskogo-poseleniya-1150462213.html

В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения

В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения - РИА Новости Крым, 27.10.2025

В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения

Ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского... РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T11:53

2025-10-27T11:53

2025-10-27T12:18

герои крыма

ветераны сво

крым

новости крыма

симферопольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150462096_0:238:768:670_1920x0_80_0_0_2b9d732dbaa7826b42e32ac4950c2c95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района, сообщили в правительстве Республики Крым.Дольников принимал участие в сложных операциях, не раз попадал под вражеский огонь. Имеет большое количество наград. Он принял решение стать участником кадровой программы "Герои Крыма" и уже прошел обучение в рамках первого модуля.Ветеран родился в Крыму. Награжден медалями "За храбрость", "Боевые заслуги", орденом "За верность долгу".Дмитрий Дольников женат, воспитывает троих детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои крыма, ветераны сво, крым, новости крыма, симферопольский район