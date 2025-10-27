Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-veteran-svo-izbran-glavoy-administratsii-selskogo-poseleniya-1150462213.html
В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
Ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T11:53
2025-10-27T12:18
герои крыма
ветераны сво
крым
новости крыма
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150462096_0:238:768:670_1920x0_80_0_0_2b9d732dbaa7826b42e32ac4950c2c95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района, сообщили в правительстве Республики Крым.Дольников принимал участие в сложных операциях, не раз попадал под вражеский огонь. Имеет большое количество наград. Он принял решение стать участником кадровой программы "Герои Крыма" и уже прошел обучение в рамках первого модуля.Ветеран родился в Крыму. Награжден медалями "За храбрость", "Боевые заслуги", орденом "За верность долгу".Дмитрий Дольников женат, воспитывает троих детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150462096_0:166:768:742_1920x0_80_0_0_e541a46e4b7347d8bc22a0973030e249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герои крыма, ветераны сво, крым, новости крыма, симферопольский район
В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения

В Крыму ветеран СВО стал главой администрации Мирновского сельского поселения

11:53 27.10.2025 (обновлено: 12:18 27.10.2025)
 
© Сайт Мирновского сельского поселения Симферопольского района КрымаДмитрий Дольников - председатель Мирновского сельского совета и глава администрации Мирновского сельского поселения
Дмитрий Дольников - председатель Мирновского сельского совета и глава администрации Мирновского сельского поселения
© Сайт Мирновского сельского поселения Симферопольского района Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района, сообщили в правительстве Республики Крым.
Дольников принимал участие в сложных операциях, не раз попадал под вражеский огонь. Имеет большое количество наград. Он принял решение стать участником кадровой программы "Герои Крыма" и уже прошел обучение в рамках первого модуля.
"Защита Родины – первоочередная задача для мужчины. Могут сказать, что это просто красивые слова, пафос. Но это мое кредо по жизни. Всегда было стремление защищать народ, нести пользу в этом направлении", – поделился Дмитрий Дольников.
Ветеран родился в Крыму. Награжден медалями "За храбрость", "Боевые заслуги", орденом "За верность долгу".
Дмитрий Дольников женат, воспитывает троих детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
 
Герои КрымаВетераны СВОКрымНовости КрымаСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
13:45Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки
13:44Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины
13:22Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
13:06Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
12:41В Севастополе открыли рейд
12:39Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
12:30Часть Симферополя осталась без света
12:21Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
11:53В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
11:34В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
11:20Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение
11:11Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
10:53Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю
10:33В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
10:20Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
09:50Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
09:49Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге
09:30Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
09:23Пригород Симферополя обесточен из-за аварии
Лента новостейМолния