В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения

2025-10-27
2025-10-27T11:53
2025-10-27T12:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района, сообщили в правительстве Республики Крым.Дольников принимал участие в сложных операциях, не раз попадал под вражеский огонь. Имеет большое количество наград. Он принял решение стать участником кадровой программы "Герои Крыма" и уже прошел обучение в рамках первого модуля.Ветеран родился в Крыму. Награжден медалями "За храбрость", "Боевые заслуги", орденом "За верность долгу".Дмитрий Дольников женат, воспитывает троих детей.
11:53 27.10.2025 (обновлено: 12:18 27.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района, сообщили в правительстве Республики Крым.
Дольников принимал участие в сложных операциях, не раз попадал под вражеский огонь. Имеет большое количество наград. Он принял решение стать участником кадровой программы "Герои Крыма" и уже прошел обучение в рамках первого модуля.
"Защита Родины – первоочередная задача для мужчины. Могут сказать, что это просто красивые слова, пафос. Но это мое кредо по жизни. Всегда было стремление защищать народ, нести пользу в этом направлении", – поделился Дмитрий Дольников.
Ветеран родился в Крыму. Награжден медалями "За храбрость", "Боевые заслуги", орденом "За верность долгу".
Дмитрий Дольников женат, воспитывает троих детей.
