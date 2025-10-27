https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-predlozhili-nagrazhdat-stoballnikov-etnograficheskogo-diktanta-1150466826.html
В Крыму предложили награждать стобалльников этнографического диктанта
В Крыму предложили награждать стобалльников этнографического диктанта - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Крымчан, получивших сто баллов по "Большому этнографическому диктанту", предложили награждать. Такую инициативу в пресс-центре РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымчан, получивших сто баллов по "Большому этнографическому диктанту", предложили награждать. Такую инициативу в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов.С 1 по 8 ноября во всех регионах России в десятый раз пройдет "Большой этнографический диктант". Юбилейная Всероссийская просветительская акция направлена на укрепление межнационального согласия, популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
