В Крыму предложили награждать стобалльников этнографического диктанта - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму предложили награждать стобалльников этнографического диктанта
В Крыму предложили награждать стобалльников этнографического диктанта - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму предложили награждать стобалльников этнографического диктанта
Крымчан, получивших сто баллов по "Большому этнографическому диктанту", предложили награждать. Такую инициативу в пресс-центре РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымчан, получивших сто баллов по "Большому этнографическому диктанту", предложили награждать. Такую инициативу в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов.С 1 по 8 ноября во всех регионах России в десятый раз пройдет "Большой этнографический диктант". Юбилейная Всероссийская просветительская акция направлена на укрепление межнационального согласия, популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.
крым, новости крыма, руслан якубов, госкомнац крыма
В Крыму предложили награждать стобалльников этнографического диктанта

В Крыму будут награждать получивших сто баллов по этнографическому диктанту

21:41 27.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБольшой этнографический диктант
Большой этнографический диктант - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымчан, получивших сто баллов по "Большому этнографическому диктанту", предложили награждать. Такую инициативу в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов.
"Мы согласуем с федеральным организатором, и, я думаю, они не будут против. И всех крымчан, которые будут в числе стобалльников, мы обязательно отметим и поощрим отдельными наградами. Это станет таким началом хорошей традиции, пусть и в 10-й юбилейный год написания этнографического диктанта", – поделился Якубов.
С 1 по 8 ноября во всех регионах России в десятый раз пройдет "Большой этнографический диктант". Юбилейная Всероссийская просветительская акция направлена на укрепление межнационального согласия, популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.
КрымНовости КрымаРуслан ЯкубовГоскомнац Крыма
 
