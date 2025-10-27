Рейтинг@Mail.ru
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-osudili-glavu-administratsii-za-khischenie-13-mln-1150461855.html
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
Главу администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района Крыма приговорили к 4 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму более... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Главу администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района Крыма приговорили к 4 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.По данным следствия, чиновник, будучи главным распорядителем муниципального бюджета, заключил фиктивные договоры с фирмой, основной деятельностью которой является различная торговля продуктами. Согласно документам, организация должна была осуществлять уборку территории поселения.Общий ущерб составил 1 356 199 рублей, из которых 1 220 579 рублей ушли главе администрации, а 135 619 – на счет фирмы.Действия чиновника квалифицированы как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере. Глава администрации вину не признал, однако все похищенные средства были возвращены в государственную казну. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Пособники же получили штрафы по 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
крым
ленинский район
хищение, крым, новости крыма, ленинский район, ленинский районный суд крыма, приговор, правосудие
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн

Глава поселения в Ленинском районе Крыма похитил более 1,3 млн из бюджета

11:34 27.10.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Главу администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района Крыма приговорили к 4 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
По данным следствия, чиновник, будучи главным распорядителем муниципального бюджета, заключил фиктивные договоры с фирмой, основной деятельностью которой является различная торговля продуктами. Согласно документам, организация должна была осуществлять уборку территории поселения.
"В ходе судебного следствия установлено, что соучредители фирмы совершали пособничество в присвоении главой администрации денежных средств из муниципального бюджета. По ранее достигнутой преступной договоренности глава администрации давал поручение о зачислении денежных средств бюджета на счет фирмы, которая фактически не осуществляла договорных обязательств по уборке территории. По этим условиям фирма передавала бывшему главе 90% денежных средств от сумм, перечисленных на их расчетный счет", – рассказали в суде.
Общий ущерб составил 1 356 199 рублей, из которых 1 220 579 рублей ушли главе администрации, а 135 619 – на счет фирмы.
Действия чиновника квалифицированы как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.
Глава администрации вину не признал, однако все похищенные средства были возвращены в государственную казну. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Пособники же получили штрафы по 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
ХищениеКрымНовости КрымаЛенинский районЛенинский районный суд КрымаПриговорПравосудие
 
