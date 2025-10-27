https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-osudili-glavu-administratsii-za-khischenie-13-mln-1150461855.html

В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Главу администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района Крыма приговорили к 4 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.По данным следствия, чиновник, будучи главным распорядителем муниципального бюджета, заключил фиктивные договоры с фирмой, основной деятельностью которой является различная торговля продуктами. Согласно документам, организация должна была осуществлять уборку территории поселения.Общий ущерб составил 1 356 199 рублей, из которых 1 220 579 рублей ушли главе администрации, а 135 619 – на счет фирмы.Действия чиновника квалифицированы как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере. Глава администрации вину не признал, однако все похищенные средства были возвращены в государственную казну. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Пособники же получили штрафы по 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублейУщерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели делоВ Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублей

