https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-osudili-glavu-administratsii-za-khischenie-13-mln-1150461855.html
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
Главу администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района Крыма приговорили к 4 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму более... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T11:34
2025-10-27T11:34
2025-10-27T11:27
хищение
крым
новости крыма
ленинский район
ленинский районный суд крыма
приговор
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Главу администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района Крыма приговорили к 4 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.По данным следствия, чиновник, будучи главным распорядителем муниципального бюджета, заключил фиктивные договоры с фирмой, основной деятельностью которой является различная торговля продуктами. Согласно документам, организация должна была осуществлять уборку территории поселения.Общий ущерб составил 1 356 199 рублей, из которых 1 220 579 рублей ушли главе администрации, а 135 619 – на счет фирмы.Действия чиновника квалифицированы как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере. Глава администрации вину не признал, однако все похищенные средства были возвращены в государственную казну. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Пособники же получили штрафы по 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублейУщерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели делоВ Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублей
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хищение, крым, новости крыма, ленинский район, ленинский районный суд крыма, приговор, правосудие
В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
Глава поселения в Ленинском районе Крыма похитил более 1,3 млн из бюджета
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Главу администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района Крыма приговорили к 4 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
По данным следствия, чиновник, будучи главным распорядителем муниципального бюджета, заключил фиктивные договоры с фирмой, основной деятельностью которой является различная торговля продуктами. Согласно документам, организация должна была осуществлять уборку территории поселения.
"В ходе судебного следствия установлено, что соучредители фирмы совершали пособничество в присвоении главой администрации денежных средств из муниципального бюджета. По ранее достигнутой преступной договоренности глава администрации давал поручение о зачислении денежных средств бюджета на счет фирмы, которая фактически не осуществляла договорных обязательств по уборке территории. По этим условиям фирма передавала бывшему главе 90% денежных средств от сумм, перечисленных на их расчетный счет", – рассказали в суде.
Общий ущерб составил 1 356 199 рублей, из которых 1 220 579 рублей ушли главе администрации, а 135 619 – на счет фирмы.
Действия чиновника квалифицированы как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.
Глава администрации вину не признал, однако все похищенные средства были возвращены в государственную казну. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Пособники же получили штрафы по 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: