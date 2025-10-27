https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-iz-za-nepogody-energetiki-pereshli-na-rezhim-povyshennoy-gotovnosti--1150469872.html
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T17:15
2025-10-27T17:15
2025-10-27T17:15
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148015111_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_68ec6b90015f34ee694a4b9ae9275733.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". В республике действует экстренное штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронтаНа Краснодарский край обрушатся шторм и смерчиДождь с сильным ветром накроют Севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148015111_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_0b8f89e4b265df532061155da9958f01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности