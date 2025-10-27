Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". В республике действует экстренное штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"В связи с ухудшением погодных условий на 27 октября 2025 года в "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности. Сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы", - говорится в сообщении.
В республике действует экстренное штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
Лента новостейМолния