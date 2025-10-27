В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села

https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-iz-za-avarii-chastichno-obestocheny-chetyre-sela-1150468751.html

Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Как уточнили в пресс-службе предприятия, планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Ранее в понедельник в Симферополе микрорайон и пять улиц также остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Также сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций

