В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-iz-za-avarii-chastichno-obestocheny-chetyre-sela-1150468751.html
В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села
В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150451918_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_87172c95893fda5f2f8721f0c468acbc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Как уточнили в пресс-службе предприятия, планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Ранее в понедельник в Симферополе микрорайон и пять улиц также остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Также сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.
РИА Новости Крым
Новости
В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села

В Крыму четыре села остались без света из-за аварии на сетях в Бахчисарайском районе

16:31 27.10.2025
 
© РИА Новости Крым
Освещение вдоль дорог - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Бахчисарайский район: населенные пункты частично: Богатое ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе предприятия, планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
Ранее в понедельник в Симферополе микрорайон и пять улиц также остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Также сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
 
