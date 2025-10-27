Рейтинг@Mail.ru
В Крыму еще девять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-esche-devyat-sel-ostalis-bez-sveta-1150472223.html
В Крыму еще девять сел остались без света
В Крыму еще девять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму еще девять сел остались без света
В Сакском районе работы по восстановлению электроэнергии ведутся в девяти населенных пунктах. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T18:37
2025-10-27T18:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Сакском районе работы по восстановлению электроэнергии ведутся в девяти населенных пунктах. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев.Ранее четыре села в Бахчисарайском районе также остались без света из-за аварийного отключения, сообщали в "Крымэнерго".Также в понедельник в Симферополе микрорайон и пять улиц также осталисьбез электроснабжения из-за аварийного отключения. Кроме того, сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
Новости
В Крыму еще девять сел остались без света

В Сакском районе работы по восстановлению электроэнергии ведутся в девяти селах - власти

18:37 27.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Сакском районе работы по восстановлению электроэнергии ведутся в девяти населенных пунктах. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев.
"Бригады Сакского района электрических сетей (РЭС) "Крымэнерго" продолжают работать по восстановлению электроэнергии в девяти населенных пунктах Сакского района. Работают семь бригад", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее четыре села в Бахчисарайском районе также остались без света из-за аварийного отключения, сообщали в "Крымэнерго".
Также в понедельник в Симферополе микрорайон и пять улиц также осталисьбез электроснабжения из-за аварийного отключения. Кроме того, сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
 
