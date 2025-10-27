https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-esche-devyat-sel-ostalis-bez-sveta-1150472223.html

В Крыму еще девять сел остались без света

В Крыму еще девять сел остались без света

В Сакском районе работы по восстановлению электроэнергии ведутся в девяти населенных пунктах. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев. РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Сакском районе работы по восстановлению электроэнергии ведутся в девяти населенных пунктах. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев.Ранее четыре села в Бахчисарайском районе также остались без света из-за аварийного отключения, сообщали в "Крымэнерго".Также в понедельник в Симферополе микрорайон и пять улиц также осталисьбез электроснабжения из-за аварийного отключения. Кроме того, сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций

